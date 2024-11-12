Как научить ребенка иметь и отстаивать собственное мнение: это необходимо для его будущего

Один из важнейших навыков для построения счастливой и успешной жизни во взрослом возрасте - это способность иметь собственное мнение и умение его отстаивать. Как родителям развить у ребенка независимость мнения и научить отстаивать свои права?

Что нужно делать родителям, чтобы ребенок имел свое собственное мнение и мог его отстоять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Все для детей ".

Контроль и опека

Часто бывает так, что взрослые слишком сильно заботятся и контролируют ребенка. Все начинается с малого, а со временем - родители подменяют желания и мнения детей на собственные. Они следят за каждым шагом и корректируют каждое действие малыша. Но ключевой задачей для формирования своего мнения у ребенка есть поиск собственного пути.

Следует начинать с маленьких шагов. Например, ребенок может самостоятельно выбрать себе одежду или подарок на день рождения - себе или друзьям. Прислушайтесь к желаниям ребенка. Ребенок знает, с кем хочет дружить и какие кружки ему действительно интересны.

Конечно, есть процессы, в которые родители обязаны вмешаться и сохранять свой авторитет. Но при этом объяснить ребенку, почему нужно поступить именно так, а не иначе.

С возрастом контроль над ребенком нужно уменьшать и давать немного больше свободы - уровень автономности должен увеличиваться, а подросток должен иметь право выражать свое мнение. Таким образом, происходит естественная сепарация ребенка от родителей.

Ребенок будет чувствовать степень ответственности за свои действия, а еще - сможет реализовывать свои собственные желания. Если ваши дети не ощутят свободу, то они не будут открыты для формирования своего собственного мнения.

Дайте возможность искать ответ самостоятельно

Очевидность определенных вещей для взрослого в мире ребенка работает совсем иначе – для них эти вещи не очевидны. Поэтому важно, чтобы родители помогли детям осознать, почему один вариант лучше другого или хуже другого. Не стоит делать выбор за своего ребенка - лучше дайте ему ошибиться. Ребенок имеет право на свободу выражения мнений и имеет право совершать ошибки.

Родители могут направлять, подсказывать, на что следует обратить внимание при принятии решений. Если малыш столкнулся со сложной ситуацией, то стоит поинтересоваться его дальнейшими действиями и выслушать его точку зрения.

Затем можно предложить собственный вариант решения задачи, подчеркнуть преимущества и недостатки всех вариантов. Если родители считают определенное действие ошибкой - стоит все же разрешить ребенку его совершить.

Только так ребенок сможет научиться принимать собственные корректные решения, не бояться иметь собственное мнение и отстаивать право его выразить.

Обсуждайте разные ситуации

Чтобы ребенок научился видеть разные мнения и выбирать собственную точку зрения, необходимо много говорить о происходящих вокруг ситуациях, в книгах, в фильмах.

Тему родители могут придумать и самостоятельно, задать исходные параметры или переработать историю под критерии ребенка. Обсудить в спокойной обстановке и поинтересоваться - а как бы ваш ребенок поступил в той или иной ситуации.

Следует также стимулировать ребенка реагировать на точку зрения родителей и выражать свои чувства. Семья - это безопасная среда, где ребенок может отточить любые навыки, в том числе и право выражать свое мнение.

Можно сыграть в "Противоположности" - независимо от точки зрения ребенка, нужно высказать противоположное мнение, используя такое же количество слов. Попросить ребенка сделать то же самое.

Чем больше у вас будет общение с ребенком, правильных вопросов - тем больше шансов, что ребенок начнет формировать собственную точку зрения в реальной ситуации и научится выражать свое мнение.