Не тільки, коли б'ють чи принижують. Які ще є неочевидні прояви булінгу у школі

Булінг - це нове слово в Україні, але завдяки постійним поясненням більшість українців розуміють, що це насилля, знущання та те, з чим погоджуватися не слід і що має доволі сумні наслідки для психіки. І як у більшості проявів знущань та насильства, у булінгу є й не зовсім очевидні прояви.

Які є ознаки у неочевидного булінгу у школі та на що варто звертати увагу дорослим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на програму " Як ти ?"

Висміювання, погрози, штовханина, псування особистих речей, переслідування та образи - це булінг. Однак є й інші ознаки, якими він може проявлятися.

Іноді це щоденні систематичні дрібниці, які важко розпізнати як булінг, але вони можуть руйнувати дитячу самооцінку. І дорослі ці дрібниці часто не помічають.

Неочевидні форми булінгу не менш болючі, ніж фізичне чи відкрите словесне насильство та знущання.

Ігнорування або соціальне виключення

Коли однокласники не запрошують до гри або скасовують свої плани, якщо інша дитина висловила бажання взяти участь. Також якщо організовують "таємні групи", де певних дітей вилучають зі спільної взаємодії.

Пасивна агресія

Систематичне використання сарказму або двозначних коментарів щодо інших дітей - неочевидна ознака булінгу. Так звані "жартівливі коментарі", які ображають інших, можуть завдавати великої шкоди самооцінці дитини та розвивати комплекси неповноцінності.

Маніпуляції та контроль

Ще один прояв булінгу, з яким зіштовхуються діти - це приховані способи примушування та негативний вплив через маніпуляцію та контроль через обман, психологічний тиск, перекладання відповідальності за вчинки інших.

"Якщо ти це не зробиш, ми більше не будемо з тобою спілкуватися", - це тиск через дружбу, що систематично і негативно впливає на дитину.

Також до маніпуляцій можна віднести ситуації, коли дитині "допомагають" надто нав'язливо, щоб спричинити в неї відчуття неспроможності чи слабкості.

Акцент на відмінностях

Дитині можуть постійно нагадувати про її соціальний статус, особливості зовнішності чи досягнення через "невинні" коментарі, які насправді спрямоване на глузування.

Пасивне сприяння булінгу

Ті, хто спостерігає, підтримує сміх чи будь-яким іншим способом заохочує дії кривдника, також беруть участь у булінгу. Навіть бездіяльність, ігнорування чи уникнення цієї ситуації є одним з його проявів.

Фахівці пояснюють, що різні форми булінгу можуть бути набагато складнішими для виявлення. Якщо дитина пригнічена або ображена після відвідування школи, варто поговорити з нею та з'ясувати причину. Можливо вона зіштовхнулася з неочевидними проявами булінгу і це викликає біль.