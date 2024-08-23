AirPods Max 2: что нового может представить Apple в будущих наушниках

Большая линейка продуктов Apple на эту осень почти готова к запуску. Презентация iPhone 16 состоится всего через несколько недель, и ожидается, что на ней появится долгожданный продукт: AirPods Max 2.

Чего ожидать от будущих наушников AirPods Max 2 на сентябрьской презентации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Новый чип с мощными аудиофункциями

Несмотря на высокую цену AirPods Max, им не хватает многих функций, которые есть в гораздо более доступных AirPods Pro 2.

Ожидается, что AirPods Max 2 получат новый чип, скорее всего, H2, который есть в текущих AirPods Pro 2. Этот чип позволит пользователям AirPods Max испытать мощные новые аудиофункции, которые в настоящее время являются эксклюзивными для линейки Pro. К ним относятся:

Adaptive Audio, который динамически сочетает режимы Transparency и Noise Cancellation в зависимости от вашей среды

Conversation Awareness, который автоматически снижает громкость и изолирует голоса в ответ на обнаруженную речь

Personalized Volume, который регулирует громкость медиа в зависимости от вашей среды

Кроме того, iOS 18 представляет несколько новых функций для AirPods Pro 2, и с H2 все они должны прийти и к AirPods Max 2:

Возможность кивнуть головой или встряхнуть ее, чтобы ответить Siri

Изоляция голоса, когда вы на звонке

Специфичные для игр улучшения Personalized Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы

Часто новый чип не дает много поводов для волнения. Особенно, когда речь идет о наушниках. Но, как показывают вышеперечисленные функции, добавление чипа H2 в AirPods Max 2 изменит мир.

Зарядка через USB-C

Еще одна веская причина для обновления: порт USB-C.

После многолетнего перехода Apple к новому универсальному стандарту порта, AirPods Max 2 заменят существующий порт Lightning и примут USB-C для зарядки.

Ожидается, что то же самое произойдет с новыми AirPods 4, которые также, вероятно, будут представлены на мероприятии iPhone 16 в следующем месяце. Первым продуктом AirPods, получившим зарядку через USB-C, были AirPods Pro 2, которые перешли на этот стандарт прошлой осенью.

Это медленный прогресс, но с появлением USB-C на AirPods Max мы официально на шаг ближе к мечте о жизни с одним USB-C.

Новые цвета

Apple планирует представить множество новых цветовых вариантов для AirPods Max 2.

В настоящее время AirPods Max первого поколения выпускаются в пяти цветах:

Космический серый

Розовый

Зеленый

Серебряный

Небесно-голубой

Нет информации о том, какой именно будет новая цветовая гамма. Однако можно ожидать увидеть аналогичное количество вариантов с AirPods Max 2.

AirPods Max были выпущены в 2020 году, и с тех пор такие цвета, как Midnight и Starlight, стали основными для Apple.

Замена для Smart Case

Для ясности, это в основном спекуляции. Не было никаких четких слухов о том, что Apple заменит Smart Case для AirPods Max - хотя такой патент может существовать.

Но наверняка четыре года достаточно долго для того, чтобы Apple придумала лучший, возможно, более защитный чехол для пользователей AirPods Max.

Оригинальный Smart Case был одним из главных пунктов критики первых AirPods Max, поэтому, вероятно, мы увидим новый чехол с AirPods Max 2.

Неизвестная цена

Оригинальные AirPods Max дебютировали с высокой наценкой в 549 долларов. В наши дни их часто можно купить со скидкой. Но появление конкурирующих вариантов поднимает вопрос о том, будет ли Apple брать такую же цену за AirPods Max 2.

Сравнимая модель Beats Studio Pro от Apple продается за 329 долларов. Недавно появившиеся наушники Sonos Ace продаются за 449 долларов и в настоящее время могут быть куплены за 399 долларов.

AirPods Max 2: долгожданное обновление

Хотя ни одна из ожидаемых функций для AirPods Max 2 не является особенно революционной, они все же должны сложиться в привлекательный вариант для заинтересованных покупателей.

Прошло целых четыре года с момента дебюта первых AirPods Max, что делает это обновление давно назревшим. Особенно учитывая, что за это время AirPods Pro 2 постоянно добавляли отличные новые функции, которые пропустили оригинальные AirPods Max.