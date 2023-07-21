Не только доллар и евро. Какая валюта самая надежная в мире: рейтинг

Хранить свои сбережения лучше всего в стабильной валюте, которая не испытывает сильные рыночные колебания курса. Традиционно надежными считаются доллар и евро, но на самом деле они не являются самими "сильными" деньгами мира.

О том, какая валюта в мире самая надежная, пишут аналитики FXSSI.

Швейцарский франк

Рейтинг возглавил швейцарский франк (CHF). Это и неудивительно, ведь это официальная валюта Швейцарии и Лихтенштейна, где очень сильная экономика и банковская система.

Стабильность франка обеспечивает и привязанность к золоту. Средняя инфляция за последние годы составляет в этих странах 0,6%. Отметим, что швейцарский франк уже не первый год возглавляет рейтинг самой надежной валюты в мире.

Японская иена

Своей стабильностью отличилась и японская иена (JPY). По количеству торгов на валютном рынке иена третья (после доллара и евро).

Также Япония находится на восьмом месте среди всех государств мира по количеству запасов золота. Страна ежегодно поднимает уровень жизни и имеет низкие темпы инфляции.

Норвежская крона

На третьем месте оказалась норвежская крона (NOK), в частности, благодаря тому, что страна не имеет внешнего долга и ей не нужно брать взаймы валюту у международных партнеров, чтобы покрыть задолженность.

Также кроне обеспечивают стабильность значительные запасы нефти, которые имеет Норвегия.

Шведская крона

Несколько ниже в рейтинге оказалась шведская крона (SEK). Правительство страны целенаправленно удерживает курс национальной валюты. Отметим, что, хотя Швеция является частью Европейского Союза, она не отказалась от крон ради евро.

Евро

Евро (EUR) почетно заняло пятую позицию рейтинга. Многие эксперты сомневаются в стабильности этой валюты, поскольку она подвержена колебаниям курса. Но значительные объемы золотых резервов в зоне ЕС и значительное влияние на экономику и рынки сбыта способствуют прочности и надежности евро.

Американский доллар не вошел в пятерку самых стабильных валют мира (фото: Freepik)

Сингапурский доллар

Шестую позицию занял сингапурский доллар (SGD). Политика правительства способствует стабильности национальной валюты - денежно-кредитное управление Сингапура всегда вмешивается в международные обменные курсы, чтобы направить его в нужное русло при необходимости.

Также отметим, что это одна из самых дорогих валют в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американский доллар

Седьмую строчку в рейтинге занял американский доллар (USD), хотя он и является одной из самых популярных валют мира. Именно к его стоимости приравнивают цену других валют. Укреплению доллара помогла агрессивная политика Федеральной резервной системы США.

Австралийский доллар

Австралийский доллар (AUD) крепнет благодаря низкому уровню безработицы. Весомым фактором является также то, что Резервный банк Австралии отслеживает печать новых банкнот и введение купюр в обиход. Стабильность этой валюты также обусловлена поставками на мировой рынок больших объемов товаров и продукции из Австралии.

Британский фунт стерлингов

На девятом месте оказался британский фунт стерлингов (GBP). Эта валюта также является официальной в Северной Ирландии. Отметим, что в сторону фунта периодически возникают жалобы по поводу несправедливого завышения курса.

Канадский доллар

И на десятом месте оказался канадский доллар (CAD). Стабильность его курса обусловлена географической близостью к США и большим объемом импорта.