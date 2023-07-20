НБУ отменит часть валютных ограничений: как это отразится на курсе гривны

После отмены части валютных ограничений разница между официальным и наличным курсами сохранится на низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителей главы НБУ Сергея Николаевчука и Юрия Гелетия в комментарии Bloomberg .

Отметим, что недавно НБУ представил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации.

Она предполагает, что либерализация ограничений будет производиться в несколько этапов. В частности, на первом Нацбанк будет концентрироваться на минимизации множественности курсов, либерализации торговых операций и содействии новым кредитам и инвестициям.

Еще до момента публикации Стратегии НБУ смягчил ряд ограничений этого первого этапа, которые касаются возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

Гелетий отметил, что в настоящее время анализируется вопрос о возможности репатриации новых дивидендов.

К тому же, первый этап будет предусматривать смягчение (при необходимости) ограничений для увеличения предложения и уменьшения спроса на наличном валютном рынке, чтобы сохранять на низком уровне разницу между официальным и наличным курсами.

Николайчук добавил, что на протяжении всех этапов смягчения ограничений правительство и бизнес будут в определенной степени в приоритете и в то же время будет основательно анализироваться целесообразность и последствия тех или иных шагов.

"Если мы создадим нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут оживить свою деятельность, что, несомненно, пойдет на пользу людям", - сказал он.

Заместители главы Нацбанка также объяснили логику перехода к большей гибкости курса. Гелетий отметил, что колебания курса на первом этапе будут очень ограничены.

"При переходе к более гибкому обменному курсу мы будем и дальше продавать большие объемы валюты на рынке, но в то же время будем реагировать на изменение рыночных сил. Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита, это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса", - добавил Николайчук.

Украина может отказаться от фиксированного курса

НБУ может перейти к гибкому курсообразованию еще до окончания войны. Николайчук рассказал, что наметился существенный прогресс в управляемости на валютном рынке, объемах международных резервов и снижении инфляции.

Отметим, что на утро 20 июля средний курс доллара в банках находится на отметках 36,67 гривны в покупке и 37,33 в продаже. На этом уровне наличная валюта уже третий день.

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