Доллар стабилен, евро резко подешевел: сколько стоит валюта в обменниках

Наличный курс доллара в Украине стабилен, американская валюта в обменниках в среднем продается по 37,28 гривен. Евро резко подешевел и опустился ниже отметки в 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 июля банки в среднем покупают доллар по 36,68, продают по 37,32, что всего лишь на 1 копейку ниже чем днем ранее. Евро потерял 10 копеек и продолжил тренд на снижение: до 40,85 в покупке и 41,73 гривен в продаже.

Украинские обменники покупают доллар в среднем по 36,83 и продают по 37,28 гривен (как и вчера). Наличный евро резко просел до 40,95 гривен в покупке и до 41,61 в продаже.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 июля опустился до 40,9897 (-0,0220 гривен).

Отметим, официальный евро падает второй день подряд, до этого ежедневно пробивались исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.

НБУ отменит часть валютных ограничений

Недавно Нацбанк представил стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации. Еще до ее публикации регулятор снял ряд ограничений, которые касается возможности погашения международных кредитов.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук не исключает колебания на первом этапе отказа от фиксированного курса, но они будут очень ограничены.

"Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита, это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса", - добавил он.