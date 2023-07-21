ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар стабилен, евро резко подешевел: сколько стоит валюта в обменниках

Новина українською →
Киев, Пятница 21 июля 2023 12:24
Доллар стабилен, евро резко подешевел: сколько стоит валюта в обменниках Фото: доллар в обменниках второй день подряд по 37,28 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Наличный курс доллара в Украине стабилен, американская валюта в обменниках в среднем продается по 37,28 гривен. Евро резко подешевел и опустился ниже отметки в 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 июля банки в среднем покупают доллар по 36,68, продают по 37,32, что всего лишь на 1 копейку ниже чем днем ранее. Евро потерял 10 копеек и продолжил тренд на снижение: до 40,85 в покупке и 41,73 гривен в продаже.

Украинские обменники покупают доллар в среднем по 36,83 и продают по 37,28 гривен (как и вчера). Наличный евро резко просел до 40,95 гривен в покупке и до 41,61 в продаже.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 июля опустился до 40,9897 (-0,0220 гривен).

Доллар стабилен, евро резко подешевел: сколько стоит валюта в обменниках

Отметим, официальный евро падает второй день подряд, до этого ежедневно пробивались исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.

Доллар стабилен, евро резко подешевел: сколько стоит валюта в обменниках

НБУ отменит часть валютных ограничений

Недавно Нацбанк представил стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации. Еще до ее публикации регулятор снял ряд ограничений, которые касается возможности погашения международных кредитов.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук не исключает колебания на первом этапе отказа от фиксированного курса, но они будут очень ограничены.

"Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита, это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста