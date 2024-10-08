Только у четырех знаков Зодиака начинается "белая" полоса. Все изменится в среду

9 октября, уже в эту среду, у представителей четырех знаков Зодиака могут осуществиться их мечты. Все дело в том, что Таро-гороскоп сулит им начало новой жизни.

Водолей

Пришло время творческих порывов и кардинальных перемен. Позвольте себе жить так, как вам хочется, не бойтесь что-то менять. Особое внимание стоит уделить своим увлечениям, работе, новым проектам. Карты Таро советуют поставить точку в истории неудач и ошибок, забудьте о негативе.

Лев

Таро-гороскоп на среду сулит вам интересные приключения, благодаря которым в вашей жизни начнется "белая" полоса. И даже если вы будете сомневаться, не отказывайтесь. Попробуйте прокладывать новые маршруты и делать то, о чем раньше вы даже и не думали.

Близнецы

9 октября обратите внимание на то, что говорят люди. Неожиданные встречи могут помочь вам найти правильный путь. Начинайте все с начала, вы сможете устроить перезагрузку и избавиться от "черной" полосы, которая приносила лишь огорчения и неудачи.

Стрелец

Не засиживайтесь на одном месте. Вам нужно сменить обстановку и сделать все то, что вы старались отложить в долгий ящик. На сомнения и банальное нежелание двигаться вперед времени уже нет. Карты Таро обещают вам день побед и новых свершений.