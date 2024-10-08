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Эти знаки Зодиака уже на пороге нового этапа. Кто сможет вернуть счастье в свою жизнь

Вторник 08 октября 2024 06:24
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Эти знаки Зодиака уже на пороге нового этапа. Кто сможет вернуть счастье в свою жизнь У каких знаков Зодиака вскоре все начнется с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшее время представители трех знаков Зодиака будут удивлены и даже ошарашены. Однако бояться не стоит. Все дело в том, что гороскоп удачи судит им глобальные перемены.

Какие знаки Зодиака смогут начать новую жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

Ваш новый жизненный этап начнется лишь тогда, когда вы научитесь удерживать баланс. Возьмите небольшую паузу и не пытайтесь успеть все и сразу. Многие дела подождут, а вы сможете использовать это время для поиска ответов на важные вопросы.

Не упустите свое счастье, оно уже очень близко. Самое главное - не отрицать того, что вам нужна срочная перезагрузка. Эмоциональный багаж, который вы копили годами, переполнен, избавьтесь от негатива и плохих воспоминаний.

Водолей

Перемены в вашей жизни неизбежны. И если вы хотите, чтобы все наладилось, пора брать ситуацию под контроль. Не пытайтесь плыть по течению и просто ждать чуда, нужно действовать.

Едва ли вы любите конфликты и выяснения отношений. Однако, скорее всего, без этого не обойдется. Оградите себя от тех, кто является вашим раздражителем. Не позволяйте этим людям лишить вас перемен и счастья.

Стрелец

Скорее всего, в ближайшее время вам придется столкнуться с событиями, которых вы опасались. Это может заставить вас паниковать и даже грустить. Однако не поддавайтесь эмоциям, они все испортят.

В вашем окружении могут произойти тотальные "чистки". Кто-то уйдет сам, с кем-то придется попрощаться вам. В этом нет ничего плохого, начать новую жизнь с теми, кто не желает вам счастья, практически невозможно.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, уже стало известно, каким знакам Зодиака повезет во вторник.

Во время написания материала были использованы источники: Collective World, Astrofame.

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