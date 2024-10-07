Таро-гороскоп на неделю: кто оставит в прошлом неудачи, а кому ждать классных новостей

Эта неделя, с 7 по 13 октября, может быть очень интересной. Таро-гороскоп указывает на то, что представители некоторых знаков Зодиака получат шанс окончательно распрощаться с негативом.

Овен

На этой неделе вы сможете научиться правильно распоряжаться своим временем. Кроме этого, пришло время пересмотреть свои отношения с друзьями, коллегами, родными и даже вашей второй половинкой. Не стоит отдавать слишком много ресурсов тем, кто этого не заслуживает, расставьте приоритеты.

Телец

Карты Таро советуют вам задуматься о том, что действительно имеет значение. В погоне за успехом и богатством вы могли упустить то, что на самом деле принесет вам счастье. Однако эта неделя - последний шанс все исправить, воспользуйтесь редкой возможностью.

Близнецы

Ближайшие дни могут показаться вам слишком сложными. Однако помните о том, что вся эта неделя не предназначена для лени и уныния. Карты Таро советуют вам действовать и не лениться, так вы сможете многого добиться.

Рак

Вам пора найти в себе всю смелость, которая уже давно не могли найти выход и реализацию. Пришло время решительных поступков и смелых решений. Не сомневайтесь в своих силах и позвольте себе добиться всего, о чем вы мечтали.

Лев

Карты Таро советуют вам не противиться переменам. Не стоит держаться за прошлое, отпустите обиды и весь негатив. Эта неделя поможет вам многое изменить, исправить ошибки и зарыть топор войны с теми, кто затаил на вас обиду.

Дева

В ближайшие дни вы можете услышать неожиданное признание. Чувства будут накалены до предела, вы и люди вокруг вас - буквально всех охватит желание поговорить и раскрыть все секреты. И в этом нет ничего плохого, дайте волю душевным порывам.

Весы

В последнее время вы могли расслабиться и просто плыть по течению. Однако теперь все изменится. Эта неделя не даст вам скучать и бездельничать. Не бойтесь приключений и ныряйте в новую жизнь с головой.

Скорпион

Карты Таро советуют вам громко л себе заявить. Пора срывать с неба звезды и обойти конкурентов. Это касается всех сфер вашей жизни. Выходите из тени и покоряйте этот мир.

Стрелец

Новая неделя подарит вам классные новости. Вспомните о своей детской мечте, пусть даже сейчас она покажется вам незначительной или несерьезной. Если у вас есть возможность ее осуществить - почему бы не сделать себя чуточку счастливее? Никого не слушайте и просто подарите себе повод для радости.

Козерог

Карты Таро сулят вам продуктивную и очень счастливую неделю. Не позволяйте кому-то контролировать ваши эмоции и планы. Действуйте так, как хотите именно вы. Ближайшие дни могут вас приятно удивить.

Водолей

Постарайтесь усмирить хаос, который царит вокруг вас. Не поддавайтесь негативу, карты Таро советуют вам осмелиться на радикальные меры. Если в какой-то момент вам захочется пересмотреть принципы или же отказаться от какого-то проекта - никто не сможет этого вам запретить.

Рыбы

Новая неделя может принести вам недовольство. Это чувство затронет те сферы жизни, которыми вы больше всего дорожите. И если что-то действительно приносит вам не радость, а огорчение, то просто вычеркните этот раздражающий фактор, оставив его в прошлом.