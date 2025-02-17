Не только для чая: 18 гениальных способов использования лимона в быту

Лимоны - это не только ингредиент для лимонада или пирога. Они помогают очистить дом, нейтрализовать неприятные запахи, осветлить одежду и многое другое.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает о 18 способах использовать лимон в быту.

Как использовать лимон для уборки

Натуральный аромат для дома

Если у вас есть неприятные запахи в доме, лимон поможет их замаскировать. Просто положите несколько ломтиков лимона и гвоздику в кастрюлю с водой и прокипятите. Этот аромат осветит воздух и создаст свежую атмосферу в вашем доме.

Полируем медь

Медные предметы со временем тускнеют, но лимон поможет вернуть им блеск. Нужно окунуть половину лимона в крупную соль и потереть ею медь. После очистки промойте поверхность водой и вытрите насухо.

Оживите белые ткани

Чтобы осветлить белье, используйте лимон. Добавьте несколько ломтиков лимона в воду, доведите ее до кипения, выключите огонь и положите ткани. Оставьте их на несколько часов или на ночь, а затем постирайте как обычно.

Удаляем стойкие пятна

Для удаления пятен с одежды нанесите лимонный сок на загрязненный участок и оставьте на час. Если пятно не исчезло полностью, сделайте пасту из соды и воды, нанесите ее на пятно и осторожно протрите.

Останавливаем окисление фруктов

Когда фрукты, такие как яблоки, авокадо, темнеют на воздухе, лимонный сок поможет замедлить этот процесс. Просто натрите ломтики лимона на поверхность фруктов.

Чистим доску для резки

После нарезки чеснока или лука на доске часто остаются запахи и пятна. Протрите доску половинкой лимона и оставьте на 20 минут перед мытьем.

Санитарная обработка мусоропровода

Если ваш мусоропровод имеет неприятный запах, положите половину лимона и столовую ложку соды. Это быстро устранит запахи.

Чистим микроволновку

Для очистки микроволновки разогрейте 4 столовые ложки лимонного сока с одной чашкой воды на высокой мощности. Пар поможет размягчить застарелые загрязнения на стенках прибора.

Очищаем посудомоечную машину

Для освежения посудомоечной машины положите ломтик лимона на верхнюю полку и запустите машину с посудой. Это поможет избавиться от неприятного запаха.

Лимон - универсальное средство для уборки (фото:Freepik.com)

Чистим посуду

Для очистки посуды от пятен смешайте лимонный сок, уксус и воду. Эта смесь сделает посуду яркой и без разводов.

Удаление ржавчины

Для очистки ржавчины с ножей или ножниц выжмите лимонный сок на ржавый участок, затем присыпьте солью и протрите пробкой. После этого смойте водой.

Шампунь для ковров

Во время уборки ковров добавьте сок половины лимона в ведро с водой и моющим средством. Ваши ковры станут ярче и приобретут свежий аромат.

Чистим раковины и ванны

Для очистки раковин и ванн используйте пасту из соды и жидкого моющего средства. Нанесите ее на половинку лимона и используйте для чистки поверхностей.

Оживляем холодильник

Если ваш холодильник имеет стойкий неприятный запах, положите ломтик лимона или ватный диск, смоченный в лимонном соке. Это поможет устранить неприятный аромат.

Удаление минеральных отложений

Лимонный сок помогает растворить известняковые отложения на кранах и душевых головках. Просто натрите лимоном или залейте сок на загрязненный участок.

Удаляем мыльную пену

Для борьбы с мыльной пеной на стенках душа смешайте лимонный сок и уксус в равных частях. Нанесите смесь на поверхности и потрите щеткой.

Полируем дерево

Для натуральной полировки деревянных поверхностей смешайте половину чашки миндального масла и сок лимона. Это поможет сохранить дерево в хорошем состоянии без остатков грязи.

Чистим плиту

Для чистки плитки на плите натрите поверхность лимонным соком и содой. Оставьте на 30 минут с теплой влажной салфеткой, а затем протрите поверхность.