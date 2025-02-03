7 лайфхаков для уборки за домашними любимцами, за которые вы будете очень благодарны

Домашние животные приносят радость и уют в наши дома, но вместе с этим добавляют шерсть, следы грязных лап и неожиданные пятна. К счастью, существует несколько проверенных хитростей, которые помогают быстро убирать следы от ваших четвероногих друзей.

Резиновые перчатки для уборки шерсти

Если вы устали от шерсти, которая буквально заполняет все вокруг, резиновые перчатки станут вашим лучшим союзником. Достаточно немного смочить их водой и провести по коврам, мебели или одежде - шерсть мгновенно прилипает к поверхности перчаток.

Это значительно эффективнее, чем использование обычного пылесоса или ролика для одежды. Особенно этот метод полезен для очистки автокресел или труднодоступных мест, где шерсть скапливается быстрее всего. После уборки просто сполосните перчатки в воде - и они снова готовы к работе.

Сода для борьбы с неприятными запахами

Запах от домашних животных может проникать в мебель, ковры и даже одежду, но сода способна решить эту проблему. Просто посыпьте ее на поверхность, где ощущается запах, оставьте на 15-20 минут, а затем тщательно пропылесосьте.

Кроме того, сода идеально подходит для мытья мисок - просто растворите ее в воде и протрите поверхность, чтобы избавиться от налета и запаха. Если вы хотите еще большего эффекта, добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или цитрусовых.

Фен для сбора шерсти из труднодоступных мест

Шерсть застревает в углах, щелях и под мебелью, куда даже мощный пылесос не всегда достает. В таком случае отлично поможет фен с функцией холодного воздуха - направьте его в зону накопления шерсти, и воздушный поток заставит ее собраться в кучку.

После этого останется лишь поднять шерсть влажной тряпкой или убрать пылесосом. Если же у вас нет фена, можно использовать даже обычный баллончик со сжатым воздухом.

Животные с длинной шерстью всегда покрывают ею все предметы в квартире (фото: Freepik.com)

Уксус для очистки пятен от мочи

Если ваш любимец оставил "подарок" на полу или ковре, лучшим решением будет уксусный раствор. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, нанесите на загрязненный участок, а затем протрите сухой салфеткой.

Уксус не только помогает вывести пятно, но и нейтрализует запах, благодаря чему животное больше не вернется к этому месту. Если пятно застарелое, посыпьте его содой после нанесения уксуса - произойдет реакция, которая вытянет остаточные загрязнения.

Влажные салфетки для быстрой уборки

Чтобы быстро справиться с грязными лапами после прогулки или удалить неожиданное пятно с мебели, всегда держите под рукой упаковку влажных салфеток.

Выбирайте бесспиртовые варианты без ароматизаторов - они безопасны для кожи животного и не оставляют вредных остатков. Влажные салфетки прекрасно подходят и для очистки кошачьего туалета, а также для протирания мисок и игрушек.

Специальные щетки для уборки шерсти

Классические щетки для одежды не всегда эффективны, когда речь идет о шерсти, глубоко застрявшей в коврах или обивке мебели. Специальные резиновые щетки созданы именно для этого - они собирают даже самые мелкие волоски, которые не удалось убрать пылесосом.

Благодаря мягкой структуре такие щетки не повреждают ткань и легко моются после использования. Их удобно использовать и для чистки лежанок или переносок домашних питомцев.

Как коты, так и собаки нуждаются в дополнительной уборке за собой (фото: Freepik.com)

Организуйте специальное место для кормления

Рассыпанный корм и разлитая вода могут быстро сделать ваш дом менее уютным, поэтому стоит создать отдельный уголок для кормления.

Используйте силиконовые или резиновые подставки под миски - они не скользят и легко моются, что значительно облегчает уборку. Если ваш питомец имеет привычку опрокидывать миску, можно приобрести более тяжелую керамическую или металлическую модель.