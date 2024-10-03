5 самых дорогих марок в мире, которые стоят миллионы долларов

Марки - это небольшие кусочки бумаги, которые когда-то использовались для оплаты почтовых отправлений. Однако сейчас некоторые из них являются настоящими сокровищами для коллекционеров, готовых платить огромные суммы денег.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Stampworld рассказывает о пяти самых редких и самых дорогих марках в мире, которые ценятся за свою историческую значимость, опечатки или ограниченный тираж.

Марка "Почтовое отделение Маврикия" (Mauritius "Post Office")

Страна: Маврикий.

Год выпуска: 1847.

Тираж: 500 штук каждого номинала.

Стоимость: около 1,67 миллиона долларов США.

В сентябре 1847 г. на острове Маврикий были выпущены марки с надписью "Post Office". Существуют два номинала этой марки: один пенни оранжево-красного цвета и два пенса темно-синего цвета. Ошибка в надписи, которая должна быть "Post Paid", делает эти марки особенно ценными для коллекционеров.

Из 500 марок каждого номинала сохранилось всего 26 экземпляров. В 2011 году одна из этих марок была продана на аукционе за 1,05 миллиона фунтов стерлингов.

Эти марки вошли в коллекции многих известных филателистов, среди которых король Георг V, который в 1904 году приобрел одну из марок за рекордную в то время сумму.

Марка "Почтовое отделение Маврикия" (фото: Stampworld.com)

Марка "Z-Grill" с Бенджамином Франклином

Страна: США.

Год выпуска: 1868.

Тираж: 2 известные экземпляры.

Стоимость: около 8,8 миллиона долларов США.

В феврале 1868 г. в США была выпущена марка с портретом Бенджамина Франклина, известная как "Z-Grill". Ее особенностью является узор "Z", позволяющий чернилам углубляться в бумагу, исключая возможность повторного использования марки.

Эти марки были признаны непрактичными и сняты с обращения в 1870 году. Известны только два экземпляра этой марки, оба имеют следы погашения.

Один из них принадлежит коллекции Бенджамина Миллера, хранящейся в Нью-Йоркской публичной библиотеке, другой - в частной коллекции Билла Гросса, который обменял ее в 2005 году на четыре марки "Инвертированная Дженни".

Марка "Z-Grill" с Бенджамином Франклином (фото: Stampworld.com)

Марка "Инвертированная Дженни" (Inverted Jenny)

Страна: США.

Год выпуска: 1918.

Тираж: 100 штук.

Стоимость: около 2,7 миллиона долларов США.

"Инвертированная Дженни" - это марка, выпущенная 10 мая 1918 года для авиапочты США, на которой изображен самолет Curtiss JN-4, расположенный вверх ногами из-за опечатки.

Марки были напечатаны на листах по 100 экземпляров, и один из них был случайно перевернут во время второго прохода через печатную машину. Эта ошибка сделала марку одной из самых известных в мире.

В 2005 году блок из четырех марок "Инвертированная Дженни" был приобретен финансистом Биллом Гроссом за 2,7 миллиона долларов, а впоследствии обменен на марку "Z-Grill".

Марка "Инвертированная Дженни" (фото: Stampworld.com)

Марка "Трисклинг желтый" (Treskilling Yellow)

Страна: Швеция.

Год выпуска: 1855.

Тираж: 1 известный экземпляр.

Стоимость: более 3,14 миллиона долларов США.

"Трисклинг желтый" - это шведская марка, которая была напечатана в неправильном цвете из-за ошибки. Вместо сине-зеленого цвета, характерного для номинала в 3 скиллинга, марка была напечатана на желто-оранжевой бумаге, предназначенной для номинала в 8 скиллингов.

Считается, что эта марка единственная в своем роде, поскольку другие экземпляры такой ошибки не найдены. В 1996 году марка была продана на аукционе в Женеве за по меньшей мере 2,3 миллиона долларов, а в 2013 году ее приобрел шведский политик граф Густав Дуглас.

Марка "Трисклинг желтый" (фото: Stampworld.com)

Марка "Британская Гвиана Один цент на магенте" (British Guiana One-Cent Black on Magenta)

Страна: Британская Гвиана (ныне Гайана).

Год выпуска: 1856.

Тираж: 1 известный экземпляр.

Стоимость: около 9,5 миллиона долларов США.

Эта марка была выпущена в 1856 году в Британской Гвиане как временная мера из-за нехватки марок, вызванной задержкой судна из Лондона. Марка была напечатана на местной типографии и должна была быть заверена подписью сотрудника почты во избежание подделок.

Первым владельцем марки стал 12-летний шотландский мальчик, проживавший в Южной Америке. С этого времени марка переходила от одного коллекционера к другому, и с каждой продажей ее стоимость росла.

В 2014 году марка была продана на аукционе Sotheby's за 9,5 миллионов долларов США, став самой дорогой маркой в мире.

Марка "Британская Гвиана Один цент на магенте" (фото: Википедия)