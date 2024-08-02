5 мини-сериалов от Netflix, которые заставят затаить дыхание. Интересная подборка на выходные
Уже скоро выходные, поэтому многие ищет интересные сериалы от Netflix, которые можно посмотреть за один-два вечера. И если это о вас - смелее ныряйте в водоворот крутых историй и невероятных сюжетов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 мини-сериалов, которые вы будете смотреть на одном дыхании.
"Мадам Си Джей Уокер"
Вас ждет интересная история о женщине, которая боролась против расовой дискриминации. Биографический и драматический мини-сериал получился очень трогательным, а игра главной героини вас поразит.
"Маньяк"
Драма с Эммой Стоун и Джастином Теру расскажет о двух незнакомцах, случайно встречающихся на клинических исследованиях. И рядом с ними оказывается врач с отсутствием эмоций и очень непростой историей.
"Анатомия скандала"
Драматический мини-сериал расскажет о событиях, описанных в одноименном романе Сары Воган. Авторам удалось вместить историю о супругах, чьи секреты внезапно всплыли на поверхность, всего в шесть эпизодов, которые вы будете смотреть на одном дыхании.
"Женщина в доме напротив девушки в окне"
Триллер с Кристен Белл расскажет о девушке, которая слишком увлеклась вином и таблетками. Но ее главное развлечение - наблюдение за жизнью соседа сквозь окно. И однажды девушка станет свидетелем того, чего бы не хотела видеть.
"Люпен"
У этого сериала три сезона, но не стоит полагать, что он "затянет" надолго. Он получил всего 17 эпизодов, хотя авторам удалось максимально интересно показать историю мужчины, желающего отомстить за разрушенную жизнь и вдохновляющегося персонажем из книги.
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