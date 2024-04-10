Только за март 130 особей. В Черном море из-за войны массово погибают дельфины (фото)

Массовая гибель дельфинов

Работники нацпарка ранее уже сообщали, что к одесским берегам и берегам Болгарии также выбросило китообразных - азовок, погибших от войны в оккупированных врагом водах Черного моря.

"Сейчас мы получили ужасную информацию о масштабной гибели дельфинов - еще 130 особей и это только за март 2024 года. Их тела нашли возле разных берегов Краснодарского края - Сочи, Новороссийск и другие. Также есть подтвержденные находки несколько погибших, которых выбросило на берега Болгарии", - говорится в сообщении.

Зоологи отмечают, что такая ужасная ситуация с дельфинами только за март является подтверждением того факта, что активность вражеских сонаров субмарин и надводных лодок в части Черного моря возле Крыма, Новороссийска и Сочи - является главной причиной гибели редких черноморских китообразных.

Из-за войны погибает много дельфинов (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

"Военный флот РФ сосредоточен в тех водах и постоянно подстерегает, используя сонарные устройства, убивающие морских млекопитающих. Ранее выбросы дельфинов на берег в марте были очень редким явлением. По нашим оценкам, реальное количество погибших в 2024 году составляет уже несколько тысяч животных, с учетом того факта, что море выбрасывает только 5% погибших тел", - отмечают работники нацпарка.

Напомним, что в первые полгода великой войны была ужасная массовая гибель китообразных - их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега. С середины 2022 года уже нет вражеского военного надводного и подводного нашествия в акватории Северо-Западной части моря возле берегов национального природного парка "Тузловские лиманы".