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Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі блищала в "українському образі": яскраві фото

Фото: Тільда Свінтон, британська актриса (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Зірка арт-хауса і голлівудська актриса Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі з'явилася в новому образі, натхненному опором України російським загарбникам, і зробила політичну заяву про підтримку нашої країни.

Про це 6 вересня передає Variety.

Знаменита актриса пофарбувала своє волосся в жовтий колір, і вбралася у світло-блакитний наряд, який доповнив символіку державного прапора України.

На прес-конференції у відповідь на комплімент щодо образу кінодіви, Свінтон зазначила, коментуючи вибір кольору волосся: "Для мене велика честь носити половину українського прапора".

Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі (фото: Getty Images)

Захід у вівторок на Венеціанському кінофестивалі був присвячений фільму "Вічна дочка" (режисерка Джоанна Гогг), в якому Тільда виконала головну роль.

Так, на цій прес-конференції, на якому Свінтон постала в блакитній сорочці та з жовтим волоссям, знову була піднята тема триваючого російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Увечері 6 вересня актриса блищала на червоній доріжці вже в сукні Haider Ackermann фіолетового відтінку.

Тільда Свінтон пофарбувала волосся в жовтий колір, щоб ще раз висловити підтримку Україні (фото: Getty Images)

Додамо, що володарка нагород Берлінського (1988) і Венеціанського (1991) кінофестивалів, лауреатка премій BAFTA (2007) і "Оскар" (2008) не вперше підбирає образ, натхненний українською символікою - перед цим для виходу на Каннський кінофестиваль Тільда Свінтон вибрала блакитну сорочку і жовтий клатч.

Раніше повідомлялося, що у квітні в Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн.

А перед цим підтримати українців приїжджали Шон Пенн, Бен Стіллер і Анджеліна Джолі.

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