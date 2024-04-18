TikTok выпустил собственный аналог Instagram. Как выглядит TikTok Notes

Что такое TikTok Notes

TikTok Notes - приложение для обмена фотографиями, которое является прямым конкурентом Instagram.

Пользователи могут выкладывать снимки и оставлять к ним подписи с заголовками. Также есть комментарии и репосты.

Главный экран разделен на две части. По умолчанию показывается вкладка “Для вас”, которая показывает рекомендации в стиле Pinterest.

Вторая страница позволяет просматривать публикации только от пользователей, на которых вы подписаны.

Само приложение не сильно похоже на Instagram, если судить по официальным скриншотам.

Вот так выглядит TikTok Notes

“TikTok Notes - это платформа стиля жизни, которая предлагает информативное фото-текстовое содержимое о жизни людей, где вы можете увидеть, как люди делятся своими советами по путешествиям, ежедневным рецептам и т.д.", - говорится в описании приложения.

Приложение будет поддерживать украинский язык.

Юзерам iPhone нужно знать, что для использования новинки от TikTok на гаджете должна быть iOS 11.0 или более новая версия.