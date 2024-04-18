TikTok випустив свій аналог Instagram. Як виглядає TikTok Notes

Що таке TikTok Notes

TikTok Notes - додаток для обміну фотографіями, яка є прямим конкурентом Instagram.

Користувачі можуть викладати знімки та залишати до них підписи із заголовками. Також є коментарі та репости.

Головний екран розділено на дві частини. За замовчуванням відображається вкладка "Для вас", яка показує рекомендації в стилі Pinterest.

Друга сторінка дозволяє переглядати публікації лише від користувачів, на яких ви підписані.

Сам застосунок не сильно схожий на Instagram, якщо судити з офіційних скріншотів.

Ось так виглядає TikTok Notes

"TikTok Notes - це платформа стилю життя, яка пропонує інформативний фото-текстовий вміст про життя людей, де ви можете побачити, як люди діляться своїми порадами щодо подорожей, щоденних рецептів і т.д.", - йдеться в описі застосунку.

Додаток підтримуватиме українську мову.

Користувачам iPhone потрібно знати, що для використання новинки від TikTok на гаджеті має бути iOS 11.0 або нова версія.