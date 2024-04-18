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TikTok випустив свій аналог Instagram. Як виглядає TikTok Notes

TikTok випустив аналог Instagram (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

TikTok випустив TikTok Notes - анонсований раніше аналог Instagram. Додаток вийшов у App Store та Google Play. Поки що воно доступне лише у двох країнах - в Австралії та Канаді - для обмеженого тестування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку додатку у Google Play.

Що таке TikTok Notes

TikTok Notes - додаток для обміну фотографіями, яка є прямим конкурентом Instagram.

Користувачі можуть викладати знімки та залишати до них підписи із заголовками. Також є коментарі та репости.

Головний екран розділено на дві частини. За замовчуванням відображається вкладка "Для вас", яка показує рекомендації в стилі Pinterest.

Друга сторінка дозволяє переглядати публікації лише від користувачів, на яких ви підписані.

Сам застосунок не сильно схожий на Instagram, якщо судити з офіційних скріншотів.

Ось так виглядає TikTok Notes

"TikTok Notes - це платформа стилю життя, яка пропонує інформативний фото-текстовий вміст про життя людей, де ви можете побачити, як люди діляться своїми порадами щодо подорожей, щоденних рецептів і т.д.", - йдеться в описі застосунку.

Додаток підтримуватиме українську мову.

Користувачам iPhone потрібно знати, що для використання новинки від TikTok на гаджеті має бути iOS 11.0 або нова версія.

Раніше ми писали, що США блокують TikTok, а також розповідали, чи зроблять так само в Україні, і що про це думають блогери.

Читайте також, як дивитися відео в TikTok без Wi-Fi.

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