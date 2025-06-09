TikTok-тренды для кожи: почему они бесполезны и опасны для подростков

Что выявило исследование о трендах ухода за кожей

Команда, которая проводила исследование, утверждает, что наблюдается рост количества молодых девушек, которые делятся видео сложных процедур ухода за кожей с увлажняющими кремами, тониками, средствами от акне и средствами против старения.

Ученые проанализировали такие видео на платформе и обнаружили, что эти тренды не только трудоемкие (некоторые девушки просыпаются уже в 4:30 утра, чтобы вписаться в свои процедуры), но и дорогие, ненужные и потенциально вредные.

"Риски, связанные с использованием этих продуктов, особенно для молодых девушек, значительно перевешивают любую незначительную пользу, которую вы можете получить от использования активных ингредиентов", - сказала автор исследования Молли Хейлз.

Эксперт добавила, что хотя социальные сети могут быть местом для игры и самовыражения, молодым девушкам такие режимы не нужны.

"Опасность заключается в том, что девушки получают неверную информацию о том, как заботиться о своей коже и защищать свое здоровье", - сказала она.

Для девушек достаточно мягкого очищающего средства один или два раза в день и применения солнцезащитного крема.

Было обнаружено, что в TikTok очень много пользователей-девочек в возрасте от 7 до 18 лет.

Почти все авторы контента имели чистую, светлую кожу без видимых недостатков.

Исследование показывает, что режимы ухода за кожей включали в среднем шесть продуктов, часто от одних и тех же брендов, общей средней стоимостью 168 долларов США. Однако некоторые из них включали более десятка продуктов общей стоимостью более 500 долларов США.

Почему модные тренды в TikTok несут опасность

Команда обнаружила, что многие ингредиенты в представленных продуктах, таких как лимонная кислота, несут риск раздражения кожи и чувствительности к солнцу, то есть они увеличивают вероятность солнечных ожогов и других повреждений кожи.

Однако только 26% из 84% видео, демонстрирующих дневные процедуры ухода за кожей, содержали солнцезащитный крем, который необходим больше всего.

Хейлз добавила, что использование продуктов с несколькими активными ингредиентами или наслоение продуктов с одинаковыми активными ингредиентами увеличивает риск раздражения кожи.