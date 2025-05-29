ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В TikTok распространяют вирусные видео под видом полезных лайфхаков: как работает схема мошенников

Четверг 29 мая 2025 15:25
UA EN RU
В TikTok распространяют вирусные видео под видом полезных лайфхаков: как работает схема мошенников Вирусы маскируют под активацию Spotify, CapCut и других известных приложений (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Киберпреступники используют TikTok для распространения вирусов Vidar и StealC. По данным Trend Micro, злоумышленники публикуют ролики, в которых под видом активации Windows, Office или платных функций CapCut и Spotify убеждают запускать вредоносные команды PowerShell.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт Bleeping Computer.

Что известно о схеме

Как выяснили эксперты, видео, вероятно, создаются с помощью ИИ - об этом говорит одинаковый стиль роликов, схожие голосовые инструкции и автоматизированная подача. Один из таких роликов, предлагающий "улучшить Spotify за 30 секунд", уже набрал почти 500 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков.

На деле же команда, которую предлагают ввести пользователям, запускает вредоносный скрипт, скачивающий вирусы Vidar или StealC. Они запускаются в скрытом режиме с повышенными правами и крадут данные: пароли, банковские карты, криптокошельки, файлы и даже базы двухфакторной авторизации.

После заражения устройство дополнительно получает скрипт, который прописывает вирус в автозагрузку. Таким образом вредоносная программа запускается каждый раз при включении ПК.

В TikTok распространяют вирусные видео под видом полезных лайфхаков: как работает схема мошенниковКак работает схема (фото: Trend Micro)

Что такое ClickFix?

Эта схема называется ClickFix - метод социальной инженерии, при котором злоумышленники заставляют жертву выполнять вредоносные команды под видом устранения ошибок или прохождения CAPTCHA.

Ранее аналогичные атаки проводили и хакеры, связанные с государственными структурами. Среди них - российские группы APT28 и ColdRiver, северокорейская Kimsuky и иранская MuddyWater.

Это не первый случай, когда TikTok становится платформой для распространения вредоносного ПО. Ранее вирус WASP Stealer распространялся под видом участия в популярном челлендже "Invisible Challenge", что позволило хакерам украсть Discord-аккаунты, пароли и криптовалютные активы у тысячи пользователей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok Мошенническая схема
NEWS
Покупать доллары сейчас нет смысла: блиц-интервью с финансовым аналитиком
Покупать доллары сейчас нет смысла: блиц-интервью с финансовым аналитиком