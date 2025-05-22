Тысячи украденных iPhone со всего мира внезапно появляются в одном месте: как работает схема

Множество украденных iPhone из США и стран ЕС, в итоге оказываются в одном здании в Китае, где их перепродают или разбирают на запчасти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт 9to5Mac .

Что известно о "здании" в Шэньчжэне

Один из пострадавших, у которого iPhone 15 Pro выхватили прямо из рук на улице, смог отследить его путешествие длиной в 9,5 тысяч км до места, которое многие местные жители Шэньчжэня называют "зданием украденных iPhone".

Здание Feiyang Times известно как место, где можно отремонтировать или обновить iPhone, однако по информации Financial Times, оно также известно как рынок украденных устройств.

Четвертый этаж здания специализируется на продаже подержанных iPhone из Европы и США.

Многие из продаваемых здесь телефонов являются законными моделями, которые западные потребители сдают обратно операторам сотовой связи или в магазины телефонной связи при обновлении до последних моделей.

Однако здание расположено в таком месте, которое на форумах Apple, в соцсетях и среди пострадавших от краж определили как китайское "здание украденных iPhone".

В большинстве мест люди не покупают заблокированные телефоны, но здесь есть стабильный рынок, именно поэтому столько украденных устройств попадает в это здание.

Здание Feiyang Times известно продажей подержанных мобильных устройств из западных стран (фото: Wikimedia)

Как украденный iPhone прошел путь в несколько тисяч километров

В отчете приводится пример одного из пострадавших, который с помощью функции Apple Find My отследил путь своего телефона от улицы в Лондоне, где его украли, до здания Feiyang Times.

iPhone вырвали из рук двое воров на электросамокатах - популярный способ, так как он позволяет быстро подъехать к тротуару, выхватить телефон и скрыться с места происшествия. Владелец отследил его путь на тысячи километров:

Украден в Лондоне, когда владелец отвечал на сообщение в WhatsApp

Доставлен в небольшой ремонтный магазин в нескольких километрах от места кражи

Перемещался по нескольким адресам в Лондоне

Через неделю появился в Коулуне, Гонконг

Быстро доставлен в Шэньчжэнь, Китай

Закончил свое путешествие в здании Feiyang Times в этом городе.

Хотя разблокированные телефоны стоят дороже, в отчете говорится, что даже на заблокированные устройства находятся покупатели практически на каждую деталь. Продавцы американских и европейских моделей в здании утверждают, что не имеют ни малейшего представления о том, как телефоны там оказались.

В этих районах Лондона чаще всего крадут телефоны (фото: Green Smartphones)

Попытки шантажа через iMessage

Если iPhone был заблокирован в момент кражи, по данным отчета, жертвы иногда получают сообщения iMessage с попыткой шантажа и требованиями разблокировать устройство.

Когда iPhone переводится в режим потерянного или украденного, он может отображать номер телефона или email для связи с нашедшим.

Меры безопасности Apple, такие как приложение Локатор (Find My) и функция Блокировка активации (Activation Lock), значительно сократили рынок украденных iPhone. Но, как показывает этот случай, полностью спрос устранить невозможно.

Самое главное - использовать надежный пароль и функцию защиты украденного устройства, чтобы злоумышленники не получили доступ к гораздо более ценному, чем сам iPhone, - вашим личным данным.