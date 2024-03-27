Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации, - ЦНС
На временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В рамках кампании, россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах временно оккупированного Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.
"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля", - говорится в сообщении.
Теракт в Подмосковье
Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли как минимум 139 человек.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицают причастность к событиям Украины.
После теракта, россияне активизировали проверки граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях.
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