ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации, - ЦНС

Среда 27 марта 2024 02:28
UA EN RU
Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации, - ЦНС Фото: украинское подполье пытаются обвинить в причастности к теракту в РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В рамках кампании, россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах временно оккупированного Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля", - говорится в сообщении.

Теракт в Подмосковье

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли как минимум 139 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицают причастность к событиям Украины.

После теракта, россияне активизировали проверки граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы