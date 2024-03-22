Украинцев предупредили о российских ИПСО: враг пытается посеять панику на фоне обстрела

Российские пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев при помощи фейковых новостей. В частности, они касаются Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и Силы обороны юга Украины в Telegram .

"Вражеская пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в нашем информационном пространстве", - написал Ермак.

Он призвал украинцев быть сильными, поскольку россияне не способны победить.

О чем фейки россиян

В то же время Силы обороны юга предупредили, что Россия готовит ряд информационно-психологических спецопераций после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе и про ДнепроГЭС.

"Фиксируем разные фейки насчет "уничтожения плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - отметили военные.

Они призвали украинцев доверять только официальным источникам информации.

Также в Силах обороны юга напомнили медиа, Telegram-каналам, блогерам и пользователям соцсетей, что снимать видео и фото последствий ракетных ударов и публиковать их до момента публикации в официальных источниках запрещено.

"Мы сегодня зафиксировали немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент и корректирует огонь", - уточнили военные.