ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о российских ИПСО: враг пытается посеять панику на фоне обстрела

Украина, Пятница 22 марта 2024 16:33
UA EN RU
Украинцев предупредили о российских ИПСО: враг пытается посеять панику на фоне обстрела Фото: россияне ударили по ДнепроГЭС 22 марта (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев при помощи фейковых новостей. В частности, они касаются Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Вражеская пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в нашем информационном пространстве", - написал Ермак.

Он призвал украинцев быть сильными, поскольку россияне не способны победить.

О чем фейки россиян

В то же время Силы обороны юга предупредили, что Россия готовит ряд информационно-психологических спецопераций после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе и про ДнепроГЭС.

"Фиксируем разные фейки насчет "уничтожения плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - отметили военные.

Они призвали украинцев доверять только официальным источникам информации.

Также в Силах обороны юга напомнили медиа, Telegram-каналам, блогерам и пользователям соцсетей, что снимать видео и фото последствий ракетных ударов и публиковать их до момента публикации в официальных источниках запрещено.

"Мы сегодня зафиксировали немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент и корректирует огонь", - уточнили военные.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.

Для обстрела россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, россияне направили восемь своих ракет на ДнепроГЭС.

Более детально о последствиях удара российских террористов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ІПСО Днипро Война России против Украины Ракетный удар Фейки
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными