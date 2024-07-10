Что посмотреть за выходные: 7 увлекательных минисериалов с насыщенным сюжетом

Ищете увлекательную историю, которую можно посмотреть за один вечер? Тогда обратите внимание на минисериалы! Благодаря сжатому формату события развиваются быстро, без лишних деталей, что делает просмотр динамичным и впечатляющим.

Когда они нас увидят

Это впечатляющий минисериал из 4 эпизодов, основанный на событиях, произошедших в 1989 году. Сюжет рассказывает историю пяти юношей из Гарлема, афро-американцев и латиноамериканцев, которых несправедливо обвинили и осудили за жестокое изнасилование белой женщины в Центральном парке Нью-Йорка. Сериал исследует темы расизма и предвзятости.

Выбывшая

Этот сериал насчитывает 8 эпизодов и основан на реальной истории Элизабет Холмс, главы компании Theranos. Сериал рассказывает о взлете и падении революционной фирмы по разработке анализов крови, обещавшей изменить мир медицины.

Молодая и амбициозная женщина смогла привлечь миллиарды долларов инвестиций от венчурных капиталистов и известных деятелей, но все это было построено на обмане. "Выбыла" исследует темы амбиций, обмана и жажды власти.

Голливуд

"Голливуд" - это 7-эпизодный минисериал, созданный Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном, рассказывающим о темной стороне блестящего мира Голливуда 1940-х годов.

Сюжет вращается вокруг группы амбициозных актеров, режиссеров и сценаристов, стремящихся добиться успеха в киноиндустрии. Однако их мечты сталкиваются с жестокой реальностью сексизма, расизма, гомофобии и безжалостной конкуренции.





Инсайдер

В этом сериале всего четыре эпизода, однако история, созданная легендарным Стивеном Моффатом, заставит вас проживать каждый из них. Сам сюжет разворачивается вокруг трех не связанных между собой людей.

Среди них: американский заключенный, приговоренный к смертной казни, обладающий удивительной способностью разгадывать преступления, английская журналистка, расследующая исчезновение своего мужа и викарий небольшого городка, скрывающего темную тайну.

Судьбы трех переплетаются, когда они сталкиваются с загадочным преступлением, бросающим вызов их представлениям о реальности.

11.22.63

Лента из 8 эпизодов основана на одноименном романе Стивена Кинга. В центре сюжета школьный учитель английского языка, который находит портал, что ведет к 1960 году.

С помощью своего друга он решает предотвратить убийство президента Джона Кеннеди, которое произошло 22 ноября 1963 года. Учитель переезжает в Даллас, штат Техас, где он знакомится с молодой женщиной, которая становится его союзницей в этой опасной миссии.

Миссис Уилсон

Трех-эпизодный минисериал, основанный на реальной истории Элисон Уилсон, жены британского шпиона Алека Уилсона. Что интересно, главную роль блестяще сыграла Рут Уилсон, являющаяся реальной внучкой главной героини. Сюжет разворачивается в 1960-х годах, когда Элисон, счастливая домохозяйка, узнает о внезапной смерти своего мужа.

Вскоре она сталкивается с шокирующей правдой: Алек не был тем, за кого она его принимала. Оказывается, он вел двойную жизнь, работая шпионом на британскую разведку. Охваченная горем и неразберихой, Элисон решает раскрыть тайны жизни своего мужа.

Черная птица

6-эпизодный минисериал, основанный на автобиографическом романе Джеймса Кина. События происходят в 1990-х годах и рассказывают о молодом парне, который попадает за решетку за торговлю наркотиками.

Осужденный на десять лет, Джимми получает неожиданное предложение: если он сможет получить признание от Ларри Холла, подозреваемого в серийных убийствах, он будет уволен. Джимми соглашается на это опасное соглашение и проникает в мир Ларри, чтобы заполучить его доверие.