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100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео)

Чернигов, Суббота 14 октября 2023 11:24
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100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео) Ярослав Ивашко (фото: Суспільне Чернігів)
Автор: Юлия Гаюк

13-летний парень Ярослав Ивашко установил новый рекорд, выполнив 100 математических и продекламировав гимн Украины на семи языках подряд. При этом юноша делал это одновременно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известного о юном талантливом гении.

При подготовке материала использовались источники: Facebook-пост руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, материал Суспільного Чернігів.

Что известно о Ярославе

Парень родом из Чернигова. С детства начал активно учить иностранные языки и ментальную арифметику.

В семь лет парень увлекся быстрыми подсчетами. В течение шести лет каждый день он заходил на онлайн-платформу для тренировок. С самого начала ему не совсем нравилось это занятие, однако родители настояли попробовать еще. В конце концов, Ярославу полюбились математические действия.

Суть ментальной арифметики состоит в том, что на экране на пол секунды появляются числа с разными математическими действиями. Их следует быстро выполнять, чтобы в конце назвать финальное число.

100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео)

Ментальная арифметика состоит из запоминания, обработки информации и конечного результата (фото: Суспільне Чернігів)

Также с четырех лет Ярослав начал учить английский язык.

"В его неполные 14 лет у него уже есть баскетбол, театральные кружки, курсы английского, который он начал изучать с четырех лет, едва научившись говорить. Есть курсы немецкого, испанского, народные и современные танцы. Сейчас он серьезно изучает три языка. И дополнительно пытается выполнять какие-то упражнения", - рассказывает о хобби сына мама Екатерина Ивашко.

100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео)

Мама Ярослав Екатерина Ивашко (фото: Общественное Чернигов)

Благодаря трудолюбию Ярослав смог установить рекорд Украины: 100 математических действий (вычитание и сложение трехзначных чисел) за 50 секунд параллельно с декламированием гимна Украины на семи языках - украинском, польском, английском, немецком, испанском, французском и итальянском.

100 математических действий и гимн на 7 языках одновременно. 13-летний юноша из Чернигова стал рекордсменом (видео)

13-летний Ярослав Ивашко стал рекордсменом Украины (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Сейчас Ярослав планирует взять небольшой отдых, ведь несколько месяцев упорно работал для установления рекорда.

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