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Юношеская сборная Украины по хоккею поедет в турне по Канаде с благородной целью

Киев, Пятница 15 марта 2024 15:59
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Юношеская сборная Украины по хоккею поедет в турне по Канаде с благородной целью Фото: Юные "сине-желтые" смогут проявить себя за океаном (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Хоккейная сборная Украины U-18 отправится во фандрейзинговый лагерь в рамках инициативы Hockey4Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Подопечные Александра Бобкина будут гостить в Канаде в рамках подготовки к чемпионату мира-2024 среди 18-летних в Дивизионе IA. Параллельно "сине-желтые" будут собирать средства для фонда поддержки юных украинских хоккеистов "Украинская хоккейная мечта".

За океаном Украина U-18 проведет два благотворительных поединка против Alberta U18 All-Star Team. Матчи против сверстников из провинции Альберта намечены на 27 марта и 30 марта. Обе встречи ресурс HNlive.ca будет транслироваться вживую.

Учебно-тренировочный сбор команды Бобкина в Канаде устроили в рамках проекта Hockey4Ukraine. Его основал спортивный комментатор Горд Миллер, а поддержал клуб Юниорской хоккейной лиги Альберты "Калгари Кэнакс". В прошлом году он организовал турне по Канаде для студенческой сборной Украины.

ЧМ-2024 начнется в середине апреля в Дании. Соперниками "сине-желтых" там станут датчане, немцы, австрийцы, японцы и венгры. В хоккейную элиту сборных 18-летних пробьется только победитель секстета.

К слову, ранее сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

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Сборная Украины Хоккей
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