"Ты - часть меня". Виктор Павлик растрогал обращением к покойному сыну

Сегодня, 7 мая, сыну певца Виктора Павлика Павлу, жизнь которого оборвала тяжелая борьба с онкологией, могло бы исполниться 26 лет. В память о нем артист опубликовал трогательный пост.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

"Сын, сегодня твой день. Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел", - щемяще обратился к Павлу певец.

Павлик признался, что несмотря на годы, боль утраты не проходит. Он до сих пор ежедневно ощущает отсутствие сына, но одновременно живет с глубокой любовью к нему.

"Я очень тебя люблю. И очень скучаю. Живу с болью, но и с безграничной любовью к тебе.

Виктор Павлик с покойным сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Тебе было бы 26... А мне 5 лет как не хватает тебя каждый день", - добавил он.

Артист подчеркнул, что Павел навсегда останется частью его.

"Боль не проходит. Любовь тоже. Ты - часть меня. И будешь всегда", - подытожил исполнитель.

Напомним, сын Виктора Павлика ушел из жизни три года назад. Ему было всего 21 год. Трагедия произошла 7 августа 2020 года: юноша умер от агрессивной формы рака позвоночника.

О болезни родители - певец Виктор Павлик и его бывшая жена, Лариса Созаева, узнали в 2018-м, когда Павел внезапно начал терять чувствительность в ногах. После обследования медики озвучили неутешительный диагноз - саркома.

Парень долгое время боролся с недугом, проходил лечение, но несмотря на все усилия, болезнь оказалась сильнее.

К слову, до болезни Павел успел поступить в Академию Службы безопасности Украины и даже принял присягу. Покойный сын Павлика (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Ранее Виктор признавался: если бы сын остался живым, то без сомнений защищал бы Украину на фронте.