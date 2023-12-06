"Могу ли я взять своего кота?": Тейлор Свифт с юмором отреагировала на звание Человек года

Американская певица Тейлор Свифт названа человеком года за ее высокие достижения и не зря. Ведь причин для этого много.

А о том, как голливудская звезда отреагировала на свое новое звание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram -сообщения Тейлор.

Тейлор Свифт шутливо отреагировал на звание Человек года

Для Тейлор Свифт признание Человеком 2023 года по версии Time стало настоящей неожиданностью, поэтому ее первая реакция может быть достаточно эмоциональной, однако искренней.

Свифт решила показать свою реакцию в личном профиле Instagram и выложила три фото с обложек Time. На одной из трех фотографий певица позирует в черном боди с длинными рукавами и черных колготках с "аксессуаром", который, на первый взгляд, можно принять за пушистую накидку, но на самом деле это ее кот Бенджамин.

Свое интересное фото с котом, 33-летняя певица решила сопроводить шутливым комментарием

"Журнал Time: Мы хотели бы назвать вас Человеком года. - Я: Могу я взять своего кота?", - пишет Свифт под фотографией.

Тейлор Свифт отреагировал на свое звание Человек года (фото: instagram.com/taylorswift)

Кстати, своего кота с фотографии Тейлор встретила еще котенком на съемках клипа. Бенджамин снялся в видео вместе с Мередит и Оливией, хотя Свифт к тому времени еще не взяла опеку над милым котёнком. Так что можно считать это вполне "семейным" фото.

Далее артистка поделилась еще несколькими потрясающими снимками с фотосессии для журнала Time, но с благодарностью всем тем, кто дал ей возможность получить такое звание и тем, кто помогал певице на этом пути.

Стоит добавить, что у Свифт есть еще два кота с интересными именами, которых она опекает. Артистка является "мамой" трех кошек: шотландской вислоухой Мередит Грей, которую она взяла к себе в далеком 2011 году, Оливия Бенсон, которая также является шотландской вислоухой и присоединилась к семье в 2014 году, и, конечно, герой фотосессии Бенджамин, которого она опекает с 2019 года.

Тейлор Свифт отреагировал на свое звание Человек года (фото: instagram.com/taylorswift)