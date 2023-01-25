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День Татьяны: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду (приметы)

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Среда 25 января 2023 06:01
День Татьяны: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду (приметы) 25 января отмечают День Татьяны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

25 января в Украине принято отмечать праздник Татьянин день (или День Татьяны). В этот день обращаются за благословением к Татьяне Римской, которая при жизни стала священномученицей.

О запретах, традициях и народных приметах 25 января читайте в материале Styler.

Почему стали отмечать Татьянин день

Она родилась в богатой римской семье. Ее отец тайно исповедовал христианство, поэтому воспитал Татьяну в этой же вере. Настолько сильно отдавшись вере, она не хочет создавать семью. Зато предпочла служение в церкви.

Однажды Татьяна молилась языческим идолам. В этот момент началось землетрясение, из-за чего идолы треснули пополам. За это Татьяне выкололи глаза. На следующий день ее резали и избивали, однако из ран вместо крови текло молоко и все залечивало.

Затем в камеру в тюрьме бросили голодных львов, но животные легли возле нее и начали лизать руки. Позже они убили одного из палачей Татьяны. Ее бросили в огонь - он не брал ее.

В конце концов палачи решили просто казнить ее вместе со всеми, кто был христианской веры.

День Татьяны: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду (приметы)

Татьяна Римская в клетке со зверями (фото: kaplychka.com)

Традиции празднования Дня Татьяны

В этот день женщины имели больше хлопот, чем мужчины. Обычно они устраивали генеральную уборку.

Верили, что если 25 января родится девочка, то с нее будет хорошая хозяйка.

Также особое внимание уделялось солнцу. Женщины пекли в его виде каравая. Считали, что если подняться на высокий холм и загадать желание, глядя на солнце, то все сбудется.

Что нельзя делать

  • Не отказывайте никому, когда у вас попросят еду
  • В этот день нельзя отказаться от работы
  • На Татьянин день нельзя ссориться, особенно с близкими людьми
  • Не стоит подвергаться своим вредным привычкам
  • Сегодня стоит избавиться от всех поврежденных вещей дома
  • Нельзя готовиться к экзаменам, иначе результаты будут плохими

Народные приметы 25 января

  • Звездное небо - до ранней весны
  • Морозная и ясная погода предсказывает хороший урожай
  • Снег на Татьянин день сулит дождливое лето
  • Солнце взойдет рано - к быстрому потеплению и прилету птиц из теплых краев

У кого День Ангела еще?

25 января свои именины, помимо Татьян, празднуют также Галактион, Макарий, Петр, Савва и Евпраксия.

Ранее мы рассказывали, кого из знаков Зодиака ждет финансовый успех уже на этой неделе.

Читайте также, какие черты характера свойственны только мудрым женщинам.

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свято в Україні Татьянин день