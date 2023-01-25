День Тетяни: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду (прикмети)

25 січня в Україні заведено відзначати свято Тетянин день (або День Тетяни). У цей день звертаються за благословенням до Тетяни Римської, яка за життя стала священномученицею.

Про заборони, традиції та народні прикмети 25 січня читайте в матеріалі Styler.

Чому стали відзначати Тетянин день

Вона народилася в багатій римській сім’ї. Її батько таємно сповідував християнство, а тому виховав Тетяну в цій же вірі. Настільки сильно віддавшись вірі, вона не хотіда створювати сім'ю. Натомість віддала перевагу служінню в церкві.

Одного разу Тетяна молилася язичницьким ідолам. У цей момент розпочався землетрус, через що ідоли тріснули навпіл. За це Тетяні викололи очі. Наступного дня її різали та били, однак із ран замість крові текло молоко та все загоювало.

Потім до її камери у в'язниці кинули голодних левів, але тварини лягли біля неї та почали лизати руки. Пізніше вони вбили одного з катів Тетяни. Її кинули у вогонь - він не брав її.

Зрештою кати вирішили просто стратити її разом з усіма, хто був християнської віри.

Тетяна Римська в клітці зі звірами (фото: kaplychka.com)

Традиції святкування Тетяниного дня

У цей день жінки мали більше клопоту, ніж чоловіки. Зазвичай вони влаштовували генеральне прибирання.

Вірили, що якщо 25 січня народиться дівчинка, то з неї буде хороша господиня.

Також особливу увагу приділяли сонцю. Жінки пекли в його вигляді короваю. Вважали, що якщо піднятися на високий пагорб та загадати бажання, дивлячись на сонце, то все здійсниться.

Що не можна робити

Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу

В цей день не можна відмовлятися від роботи

На Тетянин день не можна сваритися, особливо з близькими людьми

Не варто піддаватися своїм шкідливим звичкам

Сьогодні варто позбутися всіх пошкоджених речей вдома

Не можна готуватися до іспитів, інакше результати будуть поганими

Народні прикмети 25 січня

Зоряне небо - до ранньої весни

Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай

Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо

Сонце зійде рано - до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв

У кого День Ангела ще?

25 січня свої іменини, окрім Тетян, святкують також Галактіон, Макарій, Петро, Савва і Євпраксія.