Тестирование оповещения ГСЧС завершили: что нужно знать украинцам

"Такая система - это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни. Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но большое количество технических вопросов и решений, которые нужно было решить, требовали определенного времени для тестирования", - пояснил Примуш.

Он добавил, что сейчас новая система оповещения перейдет в исследовательскую эксплуатацию и будет использоваться для отправки реальных сигналов об угрозах для украинцев.

"Мы во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые смогут получать оповещения", - отметил специалист.

Фото: Тестирование оповещений ГСЧС закончили

Что нужно знать украинцам об оповещении ГСЧС

С 23 сентября сообщения ГСЧС будут приходить в случае реальной опасности. Сообщений в тестовом режиме больше не будет.

Если придет такое оповещение, то на него нужно обязательно реагировать.

Если вы ранее отключили приложение или звук в своих устройствах - измените настройки и возобновите прием оповещений и звук.

Эти оповещения будут использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Также будет сообщаться последовательность действия в каждой конкретной ситуации.

Оповещение будет выводиться на экран смартфонов поверх всех программ и при заблокированном телефоне. Сопровождаться такое сообщение будет громким сигналом.