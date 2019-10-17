Тест ДНК в Україні: генетик розкрила цікавий нюанс

Відсоток точності результату тесту ДНК може відрізнятися, в залежності від ступеня споріднення. Про це розповіла експерт телепроекту "Таємниці ДНК" на каналі СТБ, генетик Олена Підгірна.

За її словами, як правило, при позитивному результаті, навіть у родичів другої та третьої лінії показник досягає 75 відсотків і вище.

"ДНК-тести гарантовано дають точну відповідь у спорах про біологічні родинні зв'язки. При цьому, позитивним можна вважати результат для родичів другої та третьої лінії 75-80%. Генетична експертиза ДНК для встановлення спорідненості заснована на порівнянні фрагментів ДНК (локусів ДНК) між передбачуваним батьком (чи матір'ю) і дитиною. Відомо, що дитина отримує одну половину своєї ДНК від матері, а іншу половину ДНК від батька. При аналізі ДНК на батьківство (чи материнство) експерти-біологи видають результати з точністю не менше 99,9%. Важливо відзначити, що результат тесту ДНК не змінюється протягом життя", - розповідає генетик.

Олена Підгірна (фото: СТБ)

Виявляється, на точність тесту ДНК впливають кілька основних моментів.

"На точність тесту ДНК впливають два основних фактори - кількість аналізованих генетичних локусів і їх природа. Існують такі ділянки ДНК, які є унікальними практично для кожної людини. Цей факт відрізняє нас один від одного. Чим більше ділянок такої природи буде протестовано, тим вища ймовірність встановлення (або спростування) батьківства (або материнства), а також іншого біологічного споріднення. Таким чином, головна задача дослідження ДНК - знайти однакові ділянки ДНК у зразках батьків і дитини та по сумі збігів зробити висновок про наявність генетичного споріднення", - підсумувала фахівець.

Пройти тест ДНК стає все більш популярним заняттям в світі (фото: pixabay.com)