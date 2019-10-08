Планету чекає серйозна криза: вчені зробили несподівану заяву

Вчені повідомили, що Землю чекає екологічна криза (Колаж РБК-Україна)

Вчені повідомили, що через 80 років Земля може втратити важливий ресурс

Вчені вважають, що найближчим часом Землю чекає ще одна серйозна криза, так як на планеті закінчуються запаси важливого ресурсу – фосфору. Про це йдеться у масштабному дослідженні, опублікованому на сайті Sciencealert.

Дослідники стверджують, що на важливу проблему з фосфором не звертають увагу вже давно і це може привести до глобальної катастрофи для всіх майбутніх поколінь.

Фосфор є необхідним мінералом для всього живого – для людини, а також для рослин і тварин. Він є будівельним ресурсом для ДНК, дозволяє клітинам передавати енергію, а також досить важливий для сільського господарства.

Вчені пояснили, що фосфор не є поновлюваним елементом, і в даний час не знайдено жодного замінника цього мінералу. Крім того, існує дуже мало областей, в яких він видобувається. Світ поглинає фосфор набагато швидше, ніж він виробляється і запаси цього мінералу виснажуються.

Група з 40 міжнародних експертів попереджає, що якщо на Землі не будуть прийняті заходи по збереженню фосфору, то вже до 2050 року може назріти катастрофічні проблеми. За прогнозом дослідників, запаси фосфору на планеті можуть повністю зникнути через 80 років.

"Не існує співпраці або координації в глобальному масштабі, яка бере на себе відповідальність за управлінням глобальним ресурсом, навіть між державами-членами ЄС або США", - розповів еколог Каспер Рейтцель.

Він додав, що в нинішній час збагачені фосфатом хімічні засоби додаються в грунт з недоліком живильних речовин тільки один раз, а потім це все йде в море. Це не тільки забруднює океани і водні шляхи, це вбиває рибу, створює мертві зони.

Вчені пропонують використовувати таку циркуляцію по повторному колі, так як фосфат можна використовувати неодноразово в якості палива або добрив, але це допоможе зберегти його кількість. Вони закликають галузі та світову владу розробити нове покоління фахівців по забезпеченню стійкості поживних речовин.

"Ці люди повинні бути не простими фахівцями фосфору, а швидше "системними мислителями", які зможуть дати обґрунтовані рішення по всім аспектам управління фосфором", - додав Рейтцель.