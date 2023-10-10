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Tesla Cybertruck продали за сумму в 10 раз больше реальной стоимости (видео)

Первая Tesla Cybertruck была продана на аукционе за крупную сумму (фото: Tesla)
Автор: Павел Колесник

На аукционе музея Петерсена в Лос-Анджелесе был выставлен на продажу один из первых электрических пикапов Tesla Cybertruck. Его цена поразила, если сравнивать с фактической стоимостью автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт, посвященный электромобилям и устойчивой энергетике Electrek.

Для участия в этом мероприятии посетителям пришлось приобрести билеты за высокую цену. Например, за место со столиком просят 17 500 долларов, а за доступ в ВИП-зону - 30 000 долларов. Хотя результаты аукциона еще официально объявлены, люди, присутствовавшие на торгах, утверждают, что Tesla Cybertruck был продан за 400 000 долларов, что примерно в пять раз превышает стоимость этого электропикапа.

Этот экземпляр теоретически является первым из проданных Cybertruck, поскольку ни один из более двух миллионов человек, сделавших предзаказ, еще не получил своего автомобиля, из-за нескольких переносов начала производства, который проходил после презентации модели в ноябре 2019 года.

Музей Петерсена в Лос-Анджелесе уже имеет историю сотрудничества с Tesla и насчитывает "самую полную коллекцию работ компании на сегодня", включая различные раритеты от родстера Aerodynamic Buck 2005 года до прототипов Model X 2012 года, Cybertruck 2019 года и Roadster второго поколения 2017 года.

Также остается неизвестным, какой автомобиль с номером VIN был продан на аукционе. Оригинальный родстер с идентификационным номером 001 принадлежит генеральному директору Tesla Илону Маску. Когда анонсировали аукцион, в описании мероприятия говорилось о "раннем VIN" Cybertruck 2024 года.

 

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