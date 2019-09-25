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Втрачала свідомість на зйомках: симптоми у Заворотнюк з'явилися ще 10 років тому

STYLERПерсони    25.09.2019 - 10:38
Втрачала свідомість на зйомках: симптоми у Заворотнюк з'явилися ще 10 років тому
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк скаржилася на погане самопочуття ще під час зйомок "Моєї прекрасної няні"

Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку - неоперабельну гліобластому, яку виявили лише на четвертій стадії. У ЗМІ періодично з'являються повідомлення про те, що актрисі стає то краще, то гірше.

А нещодавно з'ясувалося, що 48-річна Заворотнюк скаржилася на слабкість, запаморочення і навіть втрачала свідомість ще під час зйомок серіалу, який зробив її мегапопулярною. Про це пишуть росЗМІ.

Багато експертів сходяться на думці, що причиною розвитку агресивної форми раку могла стати процедура ЕКЗ, після якої рік тому у неї народилася дочка Міла. Але члени знімальної команди "Моєї прекрасної няні" кажуть, що перші дзвіночки з'явилися ще понад десять років тому (серіал транслювався з 2004 по 2009 рік).

Гример, яка працювала в серіалі, розповіла, що акторка під час зйомок не раз втрачала свідомість, їй викликали "швидку".

Втрачала свідомість на зйомках: симптоми у Заворотнюк з'явилися ще 10 років тому

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Від частих переробок Настя почувала себе погано. У неї боліла голова, могло бути запаморочення. Все це ми списували на втому і дієти. Бувало, на зйомках Настя навіть непритомніла, ми вважали, що від недоїдання", - говорить гример.

Доктор наук, професор Олександр Тепляшин каже, що часті головні болі, втрата свідомості - можуть бути одними з симптомів росту пухлини в мозку. При цьому пухлина може бути, як доброякісною, так і злоякісною, симптоми все одно будуть.

"Пухлини розвиваються по-різному. Є такі, які можуть рости стрімко, за рік-два, а є, які зароджуються і розвиваються потихеньку і можуть рости 10 років, начебто не заважаючи життю", - говорить медик.

Втрачала свідомість на зйомках: симптоми у Заворотнюк з'явилися ще 10 років тому

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Експерт припускає, що в Анастасії Заворотнюк міг бути тривалий передпухлинний процес. А процедура ЕКЗ стала провокуючим фактором, що прискорив процес.

"Цю процедуру роблять у віці, коли знижений імунітет, при цьому застосовують гонадотропін - стимулятор естрогенів (жіночих гормонів). Але він же стимулює і ріст пухлин", - розповів Тепляшин.

Раніше ми писали, що чоловік Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов вперше прокоментував хворобу актриси.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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