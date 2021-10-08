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Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:22
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа Фото: Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Народному депутату Віктору Медведчуку сьогодні повідомили нову підозру. Вона стосується організації контрабанди вугілля з тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, після окупації Донбасу, Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Слідство вважає, що за посередництва Медведчука відбулася змова з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом, як вважає слідство, за сприяння Медведчука було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Слідство отримало аудіозаписи, на яких нібито Медведчук спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади.

Як стверджують правоохоронці, за посередництва соратника Медведчука бізнесмена Кузяри на окупованому Донбасі обрали два фактично не працюючі вугільні підприємства, керівниками яких призначили представників бойовиків, а також їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських бойовиків з так званих "ЛНР" і "ДНР" загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

"Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Щобільше, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо) згодом були реалізовані", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.

Наразі слідство триває, а правоохоронці готують підозри іншим причетним особам.

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