Захоплювач автобуса у Луцьку перебував на психіатричному лікуванні, - поліція

Фото: автобус із заручниками (volyn24.com)

Чоловік двічі стріляв у бік правоохоронців

У Національній поліції заявили, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, перебував на психіатричному лікуванні. Він уже двічі стріляв у бік правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку.

"Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, вже в ході спецоперації стало відомо про те, що нападник заявив про ще одну закладену вибухівку в людному місці; при цьому подробиць, де саме нібито знаходиться бомба, поки немає.

Також в правоохоронних органах повідомили, що він публікує свої вимоги в соціальних мережах.

На місце події до Луцька в терміновому порядку вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; президент Володимир Зеленський вже відреагував на захоплення заручників і заявив, що силовики роблять все для врегулювання ситуації без жертв.

Заступник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що чоловік, який подзвонив до поліції, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент встановлюється особа нападника.



