Фреймут "послала" Кухар: на "Танцях з зірками" розгорівся скандал

Катерина Кухар і Ольга Фреймут (колаж: РБК-Україна)

Ольга Фреймут на "Танцях з зірками" різко відреагувала на критику Катерини Кухар

Ольга Фреймут на "Танцях з зірками" гостро відреагувала на слова Катерини Кухар про ноги телеведучої. Ольга з партнером Іллею Падзиною виконали на паркеті страсну самбу, але судді були скептичні.

Номер-спокушання розкритикувала суддя Катерина Кухар, сказавши, що "самба для її тіла, як довічне ув'язнення" і ноги відмовилися її слухати.

Але Фреймут "послала" Кухар. Гостра на язик телеведуча порадила сходити балерині в церкву на покаяння.

"Замість того, щоб нас тут судити, сходила б ти, Катя, в церкву і покаялася", - несподівано різко відреагувала Оля.

Кухар погодилася піти туди разом з Фреймут, а потім разом відправитися до психотерапевта.

"Згодна, а потім ми разом підемо до мого психотерапевта", - парирувала Катерина й подарувала Олі сокиру.

Також Ольга розповіла про свою життєву боротьбу. Колись вона поїхала в Лондон, де працювала офіціанткою. Там познайомилася з іноземцем і завагітніла від нього. Але він відмовився від Ольги та їх майбутньої дитини.

"Я тоді була ніхто. Вагітна ніхто. Просто не хотілося жити. У Злати була я, тільки я", - сказала крізь сльози телеведуча.

Зараз Ольга щаслива в шлюбі з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимир Локотко. У 2016 у них народився син Валерій, а у 2017 дочка Євдокія.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина на "Танцях з зірками" (відео: YouTube/Танці з зірками)

Пара Ольги Фреймут та Іллі Падзини набрали за самбу 29 балів, потрапивши на 10-е місце турнірній таблиці. Найкращими за результатами третього ефіру 13 вересня стали Юлія Саніна і Дмитро Жук, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Покинули ж танцювальне шоу Слава Камінська і її партнер Дмитро Дікусар.

Турнірна таблиця "Танців з зірками" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що Ольга Фреймут виступила на "Танцях з зірками" попри те, що тільки-но перенесла коронавірус.

Раніше ми писали також, що Олег Винник "порвав" паркет "Танців з зірками" віденським вальсом.