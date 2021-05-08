У Полтаві з шиї хлопчика дістали шматок арматури: народився у сорочці

У полтавській лікарні рятувальники зрізали металеву конструкцію, що знаходилася у шиї 6-річної дитини. Медики кажуть, що хлопчику дуже пощастило, адже після таких травм люди часто не виживають.

У ДСНС області розповіли, що операція з рятування дитини тривала годину.

Як хлопчик отримав таку травму?

У хірургічному відділенні медзакладу розповіли, що травмування дитина отримала того ж дня у Кобеляцькому районі.

За словами батьків дитини, їхній син грався на подвір'ї. В певний момент хлопчик упав та наштрикнувся на перевернуту догори металеву підставку - це коло із привареними до нього стрижнями.

У якому стані дитина?

Завідувач хірургічного відділення полтавської дитячої лікарні Денис Хмілевський каже, що хлопчик "народився у сорочці".

"Ця частина арматури, яка проникла в шию, пройшла поруч із магістральними судинами і не пошкодила їх. Також пройшла мимо стравоходу і трахеї. Частково пошкоджена трахея", - розповів він "Суспільному".

Це проникаюче поранення шиї, там проходять магістральні судини.

"В будь-який час нам могла бути потрібна допомога судинного хірурга. Була проведена хірургічна обробка рани, ревізія рани і видалення цього стороннього тіла", - пояснив хірург.

Він додав, що були залучені судинний хірург, щелепно-лицьовий хірург, хірург-ендоскопіст. Всього під час операції чергували з десяток лікарів.

Зараз загальний стан дитини стабільно тяжкий. Хлопчик отримує лікування, спрямоване на запобігання гнійно-септичним ускладненням.

Фото: рятувальники вирізали арматуру з шиї дитини (facebook.com/MNSPOLTAVA)

У той же час рятувальники нагадують батькам про відповідальне ставлення до безпеки дітей!