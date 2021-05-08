У Полтаві з шиї хлопчика дістали шматок арматури: народився у сорочці
У полтавській лікарні рятувальники зрізали металеву конструкцію, що знаходилася у шиї 6-річної дитини. Медики кажуть, що хлопчику дуже пощастило, адже після таких травм люди часто не виживають.
У ДСНС області розповіли, що операція з рятування дитини тривала годину.
Як хлопчик отримав таку травму?
У хірургічному відділенні медзакладу розповіли, що травмування дитина отримала того ж дня у Кобеляцькому районі.
За словами батьків дитини, їхній син грався на подвір'ї. В певний момент хлопчик упав та наштрикнувся на перевернуту догори металеву підставку - це коло із привареними до нього стрижнями.
У якому стані дитина?
Завідувач хірургічного відділення полтавської дитячої лікарні Денис Хмілевський каже, що хлопчик "народився у сорочці".
"Ця частина арматури, яка проникла в шию, пройшла поруч із магістральними судинами і не пошкодила їх. Також пройшла мимо стравоходу і трахеї. Частково пошкоджена трахея", - розповів він "Суспільному".
Це проникаюче поранення шиї, там проходять магістральні судини.
"В будь-який час нам могла бути потрібна допомога судинного хірурга. Була проведена хірургічна обробка рани, ревізія рани і видалення цього стороннього тіла", - пояснив хірург.
Він додав, що були залучені судинний хірург, щелепно-лицьовий хірург, хірург-ендоскопіст. Всього під час операції чергували з десяток лікарів.
Зараз загальний стан дитини стабільно тяжкий. Хлопчик отримує лікування, спрямоване на запобігання гнійно-септичним ускладненням.
Фото: рятувальники вирізали арматуру з шиї дитини (facebook.com/MNSPOLTAVA)
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