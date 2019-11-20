Під Херсоном школярка планувала онлайн-самогубство (відео)

Під Херсоном школярка хотіла стрибнути з даху (Колаж РБК-Україна)

15-річна школярка хотіла вчинити суїцид, але їй завадила поліція

В Херсонській області 15-річна школярка планувала здійснити самогубство онлайн, тобто дівчинка вела пряму трансляцію з місця можливого суїциду. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. В поліцію подзвонив вчитель школи, де навчається дівчинка-підліток.

За словами викладача, школярі повідомили йому, що їхня 15-річна однокласниця веде пряму трансляцію зі свого аккаунта в соцмережі. Дівчина перебувала на даху недобудованого 8-поверхового будинку і говорила про намір стрибнути звідти. Поліцейські з'ясували, що будівля знаходиться на вулиці Комарова в Херсоні. Туди прибули поліцейські В'ячеслав Грибко, Ірина Луняка і Алла Климова.

Інспекторам вдалося відмовити дівчину від рокового вчинку. Після цього поліцейські відвезли її в школу. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Зараз життю 15-річної школярки нічого не загрожує.

19.11.2019 Шкільні офіцери поліції завадили дівчині-підлітку скоїти самогубство Сьогодні близько 9-ї години ранку шкільним офіцерам поліції зателефонували з однієї зі шкіл міста. Патрульним повідомили, що 15-річна учениця навчального закладу скоріш за все хоче вчинити самогубство. Зі слів учителів, до них звернулись школярі. Діти розповіли, що їх однокласниця веде в одній зі соціальних мереж прямий ефір з якоїсь високої недобудови й каже, що пригне звідти. За описом інспектори встановили, що вказана будівля знаходиться на вулиці Комарова. Шкільні офіцери поліції Грибко в'ячеслав, Луняка Ірина Клімова та Алла негайно вирушили туди. Під'їжджаючи до місця, патрульні помітили на краю даху 8-поверхівки дівчину. Інспектори піднялись сходами, там побачили два паки з вином. — Доню, іди до мене. Чого ти тут? Давай поговоримо, — звернулась до дитини Луняка Ірина, поліцейська, яка й сама є матір'ю чарівної 6-річної донечки. — Іди до мене, йди... Таким чином патрульним вдалось утримати 15-річну дівчину від непоправного кроку. Після цього поліцейські відвезли її до школи. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. #ПорядокЦеТи #khersonpolice #поліціяхерсона #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Херсонської області Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Поліція запобігла самогубству школярки (Facebook