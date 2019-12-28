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Вона стояла на колінах: під Вінницею п'яні студентки катували свою однолітку

STYLERЖиття    28.12.2019 - 16:39
Вона стояла на колінах: під Вінницею п'яні студентки катували свою однолітку
Під Вінницею студентки били однолітку (фото: pixabay.com)

У Вінницькій області дві п'яні дівчини відзначилися особливою жорстокістю

Під Вінницею у Козятині студентки, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, жорстко знущалися над своєю 16-річною ровесницею Ольгою Полонською. В результаті побоїв дівчина потрапила в лікарню. У неї струс мозку, тріщина нижньої щелепи та численні забої. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Як повідомила жертва побоїв "копам", в гуртожитку її побили дві сусідки, а третя одрізала в неї волосся. Кривдниці були у стані алкогольного сп'яніння. Через деякий час дівчині вдалося вирватися, але повідомляти в поліцію вона боялася, однак через погіршення стану здоров'я довелося звернутися до лікарів.

Зараз Козятинским відділенням поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 КК україни (катування), за яке передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Одна з користувачів соцмережі Анастасія Хариш написала у себе на сторінці, що дівчину Олю троє п'яних ровесниць катували дві години.

"Оля стояла на колінах плакала, просила, благала їх, не чіпайте, але ці сволоти не припиняли свого. Важко навіть уявити, що дівчина переживала в той момент! На цьому, на жаль, все не завершилося, взявши ножа в руки, сказали: "Вибирай, або ножа в живіт, або волосся обріжемо". Оля крізь біль сказала, що волосся!" — написала Анастасія.

Вона стояла на колінах: під Вінницею п'яні студентки катували свою одноліткуПостраждала дівчина Оля (фото: facebook.com/nastella.kharysh)

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