У київській школі директор заборонила батькам збирати гроші

Збір грошей в школі (фото: колаж РБК-Україна)

У столичній школі заборонили збирати гроші

Збирання грошей у київських школах завжди було звичайною справою для багатьох учнів і їх батьків, але з 7 жовтня 2019 року столична влада заборонила вчителям та працівникам навчальних закладів займатися збором коштів. При цьому батьки могли це робити, але новий директор київської школи заборонила батькам збирати гроші.

На дверях школи №173 з'явилося оголошення, в якому йдеться про те, що збір коштів на території навчального закладу строго заборонений. При цьому якщо директор дізнається про збір коштів, то повідомить про це в поліцію.

Наказ у школі №173 (фото: facebook.com/Батька SOS)

Варто зазначити, що таку ініціативу виявила новий директор школи Ірина Януш, яка приступила до своїх обов'язків 2 січня 2020 року. При цьому незважаючи на такий наказ, в Viber-чатах батьківського комітету продовжують "гуляти" реквізити фондів, куди батьки просять переказувати кошти. Про це йдеться в групі "Батьки SOS" у Facebook.

Багато користувачів мережі підтримали ініціативу і директора школи, і вони впевнені, що такі накази повинні бути в усіх столичних навчальних закладах.

Варто зазначити, що батьки можуть здавати гроші на потреби школи, але це вже робиться за власним бажанням. При цьому вони можуть здавати ту суму, яку самі вважають потрібною. Вся благодійна допомога повинна перераховуватись на спеціальний рахунок районних управлінь. Батьки можуть вказати, на що саме вони пересилають кошти.

Деякі батьки вважають, що "побори" нікуди не подінуться, просто батьківський комітет не буде отримувати свій відсоток. Інші ж упевнені, що збори грошей необхідні, щоб у класах було чисто, їх дітей охороняли і процес навчання проходив на найвищому рівні.