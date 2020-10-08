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Тернопіль отримав новітній комплекс для занять водним спортом: ефектні фото

Тернопіль, Четвер 08 жовтня 2020 15:00
Тернопіль отримав новітній комплекс для занять водним спортом: ефектні фото
омплекс для занять водним спортом
Автор: Styler

У Тернополі була побудована перша черга центру веслування і водних видів спорту "Водна Арена "Тернопіль"

В рамках національної програми "Велике будівництво" триває активне створення високоякісної інфраструктури для жителів усіх регіонів України.

Про нові успіхи у сфері створення спортивних об'єктів найвищого рівня відзвітував у Facebook Юрій Голік.

За його відомостями, в Тернополі була побудована перша черга центру веслування і водних видів спорту "Водна Арена "Тернопіль".

Будівельники закінчили збирання трибун, завершили конструкцію будівлі комплексу, облаштування набережної і понтонних причалів.

Нагадаємо, раніше Голик показав фото нового стадіону у прифронтовому Селидові.

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Новини України Життя Велике будівництвоЮрій ГоликТернопіль
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