Тернополь получил новейший комплекс для занятий водным спортом: эффектные фото

В Тернополе была построена первая очередь центра гребли и водных видов спорта "Водная Арена "Тернополь"
В рамках национальной программы "Большая стройка" продолжается активное создание высококачественной инфраструктуры для жителей всех регионов Украины.
О новых успехах в сфере создания спортивных объектов высочайшего уровня отчитался в Facebook Юрий Голик.
По его сведениям, в Тернополе была построена первая очередь центра гребли и водных видов спорта "Водная Арена "Тернополь".
Строители закончили сборку трибун, завершили конструкцию здания комплекса, обустройство набережной и понтонных причалов.
Напомним, ранее Голик показал фото нового стадиона в прифронтовом Селидове.