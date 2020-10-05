Біля зони ООС наближається до завершення будівництво оновленого стадіону

В місті Селидове Луганської області наближається до завершення будівництво оновленого стадіону "Шахтар".
Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.
Він також опублікував фото спортивного об'єкта, побудованого неподалік від лінії бойового розмежування. За його словами, створення самого поля вже завершено.
Крім того, вже зроблені бігові доріжки.
В цей момент будівельники роблять трибуни, внутрішню обробку приміщень стадіону, закінчують реконструкцію будівель спортивного комплексу.
Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що мета "Великого будівництва" - будувати об'єкти швидко і без втрати якості.
Як відомо, роботи з реалізації програми, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, стартували 1 березня.