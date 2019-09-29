Тепло повертається: синоптики ощасливили українців прогнозом

Погода в Україні 30 вересня буде помітно тепліше, ніж у попередні дні тижня. Синоптики прогнозують максимальне підвищення рівня тепла до +25 градусів у південних областях. При цьому дощі нікуди не дінуться: мокра погода очікується в західних, північних і центральних регіонах нашої країни. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, рівень тепла по Україні в середньому буде триматися біля позначки +20.. +23 градуси. Найхолодніше буде на сході країни +19... +21 градус. Найтепліше буде на півдні - +23... +25 градусів. Вітер буде несильним, тому тепло буде відчуватися краще. Також синоптики повідомили, що в нічний час заморозків можна не чекати – нічний мінімум буде триматися біля позначки +9... +12 градусів.

Погода в Україні 30 вересня - синоптики прогнозують теплу погоду (скріншот: meteo.gov.ua)

В більшості регіонів України буде дощова погода. У Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується хмарна погода з мінімальною ймовірністю випадання опадів. В Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Кримському півострові очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

При цьому синоптики попередили, що в західних областях будуть шквали вітру.

"30 вересня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в прогнозі.

Народний прогноз: люди у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покров (14 жовтня) буде мороз, а якщо ні, тоді зима буде пізньою. З цього часу можна очікувати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.

Погода Україні 30 вересня - синоптики прогнозують теплу погоду (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі.