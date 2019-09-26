Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліцію надійшло понад 200 повідомлень про ДТП

У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва в Facebook.

Як повідомляється, з початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортних пригодах.

"З початком дощу в Києві на службу 102 надійшло понад 200 повідомлень про ДТП, переважна більшість з них це незначні зіткнення двох автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в поліції нагадали водіям, що у випадках дрібних ДТП вони мають право на оформлення аварії без виклику поліції з допомогою складання європротоколу.

У прес-службі зазначили, що під час такої погоди водіям рекомендується:

не забувати користуватися ременями безпеки;

дотримувати безпечну дистанцію і не робити різких маневрів;

бути особливо уважними і не відволікатися під час управління;

не перевищувати дозволену швидкість руху;

пам'ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду При зупинці обов'язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

"Пішоходів закликаємо бути особливо обережними і уважними при переході дороги і робити це тільки в дозволеному для цього місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Укргідрометцентру, в четвер західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме в Херсонській і Миколаївській областях. У Чернігівській і Сумській областях також дощі і температура повітря вдень буде від +13 до +15 тепла.