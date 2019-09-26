У поліцію надійшло понад 200 повідомлень про ДТП
У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва в Facebook.
Як повідомляється, з початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортних пригодах.
"З початком дощу в Києві на службу 102 надійшло понад 200 повідомлень про ДТП, переважна більшість з них це незначні зіткнення двох автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в поліції нагадали водіям, що у випадках дрібних ДТП вони мають право на оформлення аварії без виклику поліції з допомогою складання європротоколу.
У прес-службі зазначили, що під час такої погоди водіям рекомендується:
"Пішоходів закликаємо бути особливо обережними і уважними при переході дороги і робити це тільки в дозволеному для цього місці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Укргідрометцентру, в четвер західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме в Херсонській і Миколаївській областях. У Чернігівській і Сумській областях також дощі і температура повітря вдень буде від +13 до +15 тепла.