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Тепло вже близько: синоптик порадувала прогнозом погоди

STYLERЖиття    03.04.2019 - 12:11
Тепло вже близько: синоптик порадувала прогнозом погоди
Погода в Україні 4 квітня - синоптик прогнозує потепління

Погода в Україні з четверга поступово покращуватиметься

Погода в Україні в четвер, 4 квітня, принесе бажане потепління, буде без опадів, хоча й загальну картину сонця за вікном затьмарюватиме поривчастий вітер. Про це повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, температура вдень прогріється до +9... +15 градусів. Вдень буде все ще прохолодно в східній Україні - від +4 до +8 градусів.

Стихія нарешті відступає з території країни. Опади малоймовірні завдяки антициклону, який панує над Україною, - повідомляє Діденко.

Тепло вже близько: синоптик порадувала прогнозом погоди

Погода в Україні 4 квітня - синоптик прогнозує потепління (карта погоди, фото: facebook.com/tala.didenko)

В столиці України в четвер буде сухо, сонячно й доволі комфортно - стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів.

"Така погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня", - повідомляє синоптик.

Однак в неділю з Польщі прийде атмосферний фронт, який принесе дощі в Західну Україну. А вже з другої половини дня на Благовіщення, яке відзначатимемо 7 квітня, дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом.

Тепло вже близько: синоптик порадувала прогнозом погоди

Погода в Україні 4 квітня - синоптик прогнозує потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами.

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