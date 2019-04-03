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Стихія повертається: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    03.04.2019 - 06:18
Стихія повертається: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні 3 квітня принесе дощ зі снігом (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в середу приготує українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні в середу, 3 квітня, на більшості територій буде доволі прохолодною, однак без опадів. Проте частину країни все ж таки накриє стихія у вигляді доволі сильного дощу з мокрим снігом, передає Український гідрометцентр.

Вітер очікується доволі інтенсивний - від 7 до 12 метрів за секунду. Буде сонячно, проте не спекотно. Сонце за вікном може вводити українців в оману, однак ховати пальто і шарфи ще зарано.

Несприятливі погодні умови будуть триматися аж до самих вихідних. В суботу та неділю в Україні очікується довгоочікуване потепління. Проте на Західній Україні на вихідних можливі дощі і навіть зливи.

Стихія повертається: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 3 квітня принесе дощ зі снігом (фото: pixabay.com)

На Заході буде без опадів. Температура коливатиметься в межах +8... +11 градусів. Традиційно тепліше буде на Закарпатті - від +13 до +15 тепла. 

В північних, центральних, південних областях і в Криму опади також не передбачаються. Температурний режим +8... +10 градусів. Прохолодніше буде ближче до Сходу - від +7 до +9 тепла на Сумщині і Полтавщині.

А от справжня погодна драма розгорнеться на Сході України: Харківщина, Донеччина та Луганщина погрузнуть в доволі сильному дощі з мокрим снігом. А враховуючи сильний вітер і температуру +4... +7 градусів, можна сказати, що мешканцям Сходу завтра буде непереливки.

Киян очікують погодні умови, схожі на вчорашні: сонячно, прохолодно й вітер. Температура - від +8 до +10 градусів, дощу не буде.

Стихія повертається: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 3 квітня принесе дощ зі снігом (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.

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