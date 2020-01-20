Тепла зима 2020 загрожує українцям незворотними наслідками: подробиці

Погода взимку 2020 стала не тільки найтеплішою за останні сотні років, але і самою сухою за попередні півстоліття. Така ситуація може призвести до серйозних гуманітарних проблем в Україні. Чим загрожує аномальна зима - в матеріалі Styler.

Метеорологи відзначають, що весь 2019 рік був одним з найбільш сухих за весь період наукових спостережень за погодою. А останні хороші опади були в Україні в першій половині липня минулого року, каже агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, пише 24 канал.

Так, якщо тепла зима є безсумнівним плюсом, то відсутність опадів може серйозно позначитися на врожаї 2020 і отже - подорожчанні ключових продуктів харчування.

"В Україні умовно п'ятий місяць осені. Восени посів відбувався в сухий ґрунт, а це несприятливі умови. Тому подовження осені сприятливо для подальшого стану посівів. Вони трохи підросли, вкоренилися", - зазначає Адаменко.

При цьому відсутність опадів, а отже і швидке підсихання ґрунту може призвести до випадання рослин. І на тлі зимового тепла і відсутності опадів стан рослин погіршиться.

Метеоролог сподівається, що ситуацію можуть виправити опади у березні, а ще краще - в лютому. Крім того, річки і озера страждають від маловоддя.

Метеоролог зазначила, що такого явища в Україні давно не було і всі процеси, що відбуваються в кліматі, збочені.

Судячи ж за прогнозами синоптиків до кінця січня, істотних опадів у другому місяці зими чекати вже не варто.