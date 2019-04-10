Йде похолодання: синоптик попередила про погіршення погодних умов

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер засмутить мешканців майже всіх регіонів

Погода в Україні буде погіршуватися в найближчі кілька днів, а температура повітря почне стрімко знижуватися, в деяких районах навіть можливі заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в Україні у четвер, 11 квітня, погіршиться. Діденко прогнозує, що в країні стане більше дощів, а в деяких регіонах пройдуть грози. Крім того, суттєво знизиться температура повітря скрізь, крім східних областей.

"11 квітня дощів стане більше. Випадати опади будуть нерівномірно, періодично, однак практично скрізь. На півдні, в центрі та на сході можливі грози. У західних областях буде холодніше, +8 +13 градусів. На півночі +11 +16 градусів, у південній частині та на сході +16 +22 градуси. Південно-східний вітер передбачається поривчастим", - попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 11 квітня буде волого, періодично буде йти дощ, періодично будуть просвітлення. Температура повітря вночі +6 +9 градусів, вдень +12 +14 градусів.

Діденко попередила, що на початку наступного тижня можливе суттєве зниження температури і навіть заморозки.

"За попередніми прогнозами, в першій половині наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки. Терміни та райони буду уточнювати", - повідомила синоптик і порекомендувала українцям дихати свіжим повітрям і ловити сонечко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям синоптики пообіцяли аномальну спеку і розповіли, що весна наступає дуже швидко.

А також розповідали про те, що на Україну насувається весняна стихія і синоптики прогнозують перші грози.